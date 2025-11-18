Házaspáros hétvége a Vadvölgyben – harmadik alkalommal

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2025. november 14-16 között harmadik alkalommal szervezte meg a házaspárok hétvégéjét a Vadvölgy Panzióban. A programot Ábrány Krisztián görögkatolikus atya és mentálhigiénés szakember vezette a feleségével, Ábrány Gabriellával. Köszönjük a program tartalmas lebonyolítását! Az eseményen 12 házaspár vett részt 10 településről.

A házaspárok visszajelzései alapján elmondható, hogy jól érezték magukat ezen a hétvégén:

“Nagyon örülök neki, hogy együtt lehettem a feleségemmel és sok jó emberrel! Újra sikerült közelebb kerülnünk egymáshoz, felismertük, hol kell változtatni, mit kell jobban csinálni, hogy még szebb legyen a házasságunk!”

Az alábbiakban az egyik résztvevő, Beregszászi Kitti élményeit olvashatják.

Mi nagyon izgatottan vártuk a hétvégét, mert először mentünk házaspáros hétvégére. A megérkezés estéjén a fogadtatás nagyon jó volt, gyönyörű, otthonos a környezet, a vacsora nagyon finom volt. Már akkor elkezdtük az ismerkedést a többi házaspárral. Majd következett a foglalkozás, amin az volt a feladatunk, hogy ne magunkat mutassuk be, hanem a házastársunkat, illetve mondjuk el a pozitív tulajdonságait, amit szeretünk benne, majd az esetleges hiányosságokat is.

Számunkra ez nagyon jó volt, mert bár nagyon szeretjük mi is egymást, és elfogadjuk minden hibájával a másikat, de még jobbak lehetünk. Magunkért és a párunkért is. Ez nagyon jó ötlet volt, mert így ismerhetjük meg jobban a párunk szeretetnyelvét.

Egy nagyon jó társaság gyűlt össze. Szívből örülünk, hogy ilyen emberekkel ülhettünk egy körben, akik amúgy, mint kiderült, nagyon jó apák, jó férjek, mégis mindenki tud és akar is fejlődni valamiben. A fő téma tehát az én meglátásom szerint az volt, hogyan legyek még jobb társa a páromnak.

Érintettünk sok témát a következő napon is, ami nagyon értékes volt: többek között a hűség témakörét, amihez mindketten kellünk, hogy megmaradjon. Fontos, hogy ne ragadjunk bele csak az anya és apa szerepébe! Legyünk többször, amikor csak tudunk, egyszerűen férj és feleség. Tegyünk meg több mindent ezért, hogy rendben legyünk sok év házasság és több gyermek után is, de mindenhez elsősorban Istenre van szükségünk. Isten jelenléte a házasságunkban a fő támasz.

A másik nagyon fontos téma a megbocsátás volt. Igyekezett Ábrány Krisztián atya rávilágítani, hogy a mi lelkünknek is jobb az, ha Isten jelenlétével, szeretetével tudjuk ezt megtenni.

Az értékes beszélgetéseken kívül, a szabadidőnkben mindenki kedvére használhatta azt a sok lehetőséget, amit a panzió nyújt, és amiért hálásak vagyunk.

Az utolsó délelőtt is nagyon érdekesen telt. A finom reggeli után részt vettünk egy szent liturgián az atyának köszönhetően, amiért külön hálás vagyok, mert gyermekkorom emlékei jöttek vissza vele. A lelkünket igyekezett folyamatosan tölteni a jóval, a fejlődéssel, de rávilágított arra is, hogy veszteség nélkül nincs nyereség. Tehát ne féljünk elengedni azt, amit már nem bírunk el, vagy nem fér bele az életünkbe, magunk miatt is és a családunk boldogsága érdekében egyaránt. Isten ott van velünk, támaszt ad, hogy ne féljünk.

Hálásak vagyunk Ábrány Krisztián görögkatolikus atyának, mentálhigiénés szakembernek és kedves feleségének, Ábrány Gabriellának, hogy ilyen fantasztikus vezetők voltak.

Bátorítok mindenkit, aki még nem vett részt ilyen programon, hogy ne hagyja ki, menjen el. Ez jár nekünk, kell nekünk, még a legjobbnak hitt házasságokban is mindig van hova fejlődni.

Sikerült olyan nagy örömmel, újult erővel, hittel, még több szeretettel haza jönnünk, amilyet csak átélni lehet.

Köszönöm ezt a lelki feltöltődést! Köszönjük ezt az egyesületnek is, nagyon büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk!

Beregszászi Kitti