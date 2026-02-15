Hittanosok farsangi mulatsága Beregszászban

A beregszászi római katolikus plébánia adott otthont az idei hittanos farsangi mulatságnak február 14-én délután. A jelmezbe öltözött hittanosokat játékkal, tombolával, tánccal, ajándékokkal, versennyel, farsangi fánkkal és egyéb finomsággal várták a szervezők.

A rendezvény elején Béres Erzsébet hitoktató érdekes információkat osztott meg a farsanggal kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy a februári időszakban tartották régebben a legtöbb esküvőt, valamint újra hallhattunk arról, hogy a farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A bolondozásnak, a mulatozásnak, az eszem-iszomnak, a jókedvnek az időszaka ez.

A tavaszvárás is nagy hangsúlyt kap ilyenkor, hiszen már csak két hét maradt hátra, és érkezik a várva várt meleg, a madárcsicsergés, a napsütés. Ehhez kapcsolódik a tél kergetése és a kiszebábu elkészítése, amely jelképezi a sok rosszat az életünkben. A bábu elégetésével búcsút intünk minden gondnak és nehézségnek.

Ezután következett a jelmezek bemutatása. Mindenki elmondhatta, hogy milyen jelmezben érkezett, és miért pont azt választotta. Bárdos István hitoktató minden résztvevőt meginterjúvolt. Két-két kérdést tett fel mindenkinek a jelmezével kapcsolatban, melyeket a gyerekek, fiatalok ügyesen megválaszoltak.

A délután táncházzal folytatódott, és amikor már minden résztvevő kellőképpen elfáradt, az asztalnál finom farsangi fánkot, süteményt, pogácsát kóstolhattak.

A rendezvény egyik fénypontja a tombola volt, mindenki értékes ajándékokkal térhetett haza.

A hittanosokkal együtt a szülők és a hitoktatók is részt vettek a táncos mulatságban, így nemcsak a gyerekeknek, hanem apukáknak és anyukáknak is lehetett egy felhőtlen, mosollyal és kacagással teli napja, amely valóban egy fénysugárt jelent a hétköznapok nehézségei közepette.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma