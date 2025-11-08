Hűvös, néhol esős időjárás várható a hétvégén Kárpátalján

November 8-án és 9-én főként felhős idő várható kevés napsütéssel. Megyénkben helyenként eső és ködszitálás is előfordulhat. Hétvégén a levegő hőmérséklete az éjszakai 1 °C és nappali 15 °C között ingadozik majd – írja a Zaholovok.com.ua a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ jelentésére hivatkozva.

November 8-án, szombaton a hőmérséklet éjszaka 1-6 °C, nappal 10-15 °C között alakul, a hegyvidéken csak 7 °C-ig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Ungváron éjszaka 3-5 °C, nappal pedig 11-13 °C várható.

November 9-én, vasárnap éjszaka 3-8 °C, nappal pedig 6-11 °C várható.

A látótávolság az utakon esőben 3-5 km, ködben 200-500 m. 5-10 m/s sebességű délkeleti szélre lehet számítani.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zaholovok.com.ua