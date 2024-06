Így lehet biztonságos a légkondi nyáron

Kétségtelenül növeli a komfortot egy légkondicionáló berendezés a lakásban, miközben odakint rekkenő a hőség. Akadnak azonban kockázatai is a hűs fuvallatoknak, amelyekre érdemes figyelmet fordítani.

A nyár első igazi hőhulláma közeledtével a légkondicionálók biztonságos használatához adott tippeket Facebook-oldalán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Mint a posztban írják, a klímaberendezések gyakori veszélye, hogy mivel csupán a belső levegőt keringetik, sokszor nem jut be friss levegő a lakásba a ritkábbá váló szellőztetés miatt. Így aztán a légszennyező anyagok is könnyen feldúsulhatnak beltéren. A levegő ráadásul nemcsak szennyezettebbé, de szárazabbá is válik a légkondihasználat mellett, ami fokozza a kötőhártya-gyulladás, a dehidratáció, a bőrszárazság, a fejfájás és a fáradékonyság kockázatát egyaránt.

Szintén érdemes megemlíteni, hogy megfelelő karbantartás nélkül ezekben a berendezésekben is megtelepedhetnek kórokozók, akár súlyos fertőzésekhez vezetve. Ezenkívül egy nem tisztított klímaberendezés asztmás panaszokat is előidézhet. Éppen ezért a készüléket évente legalább egyszer javasolt szakemberrel kitisztíttatni, szükség esetén a szűrőt is cserélve benne. A fertőtlenítéshez pedig baktérium- és gombaölő szereket kell alkalmazni.

Általában véve az NNGYK azt javasolja, hogy a benti hőmérsékletet legfeljebb 6-10 fokkal tartsuk alacsonyabban a kinti hőmérsékletnél, illetve fontos, hogy a légkondi ne fújja senkire közvetlenül a kiáramló levegőt. Ügyelni kell továbbá a rendszeres szellőztetésre. Éjszaka mindenképpen érdemes kinyitni az ablakokat, napközben pedig a ház árnyékos oldalain engedhetünk pedig friss levegőt otthonunkba.

hazipatika.com