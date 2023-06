Így tarthatjuk távol a szúnyogokat

Ússzuk meg ezt a nyarat minden eddiginél kevesebb szúnyogcsípéssel, ebben segíthetnek az alábbi egyszerű tanácsok.

A szúnyogok a nyár kellemetlen velejárói. Teljesen elkerülni nem is lehet ezeket a zümmögő, maguk után viszkető és kipirosodó csípéseket hagyó kis vérszívókat, legalábbis idehaza. A világon is mindössze csak két olyan hely van, amely teljesen szúnyogmentes: az Antarktisz és Izland. Sajnos mindenhol máshol jelen vannak, és az emberek szabad prédák számukra. Azért viszont szerencsére tehetünk, hogy a nagy részüket távol tartsuk – ebben segítenek a Cleveland Clinic tanácsai.

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?

Ha kimegyünk a szabadba, érdemes azokra az órákra tervezni a kinti időtöltést, amikor kevesebb a szúnyog. Általában alkonyattól hajnalig a legaktívabbak, így ha ilyenkor tervezünk szabadtéri programot, mindenképp fújjuk be magunkat szúnyogriasztó spray-vel. Ez akkor se maradjon el, ha nap közben többet vagyunk kint, ilyenkor a naptej felvitele után várjunk egy kicsit, utána jöhet a szúnyogriasztó spray.

Kirándulások tervezésénél pedig olvassunk utána a kiszemelt helyszíneknek: lehet, hogy már azzal elkerülhetjük a testünket borító, viszkető, piros kis csípéseket, ha nem megyünk oda, ahol ők uralkodnak.

Mit viseljünk, mit szüntessünk meg?

Azt is sokan tudják, hogy a hosszúujjú felső és bokáig érő nadrágszár is nagyobb védelmet nyújthat a rovarok ellen, mintha a csupasz bőrünket kínálnánk fel nekik. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési hivatal (CDC) javaslata ennél kicsit tovább is megy: ők a ruházat, a cipők, a természetjáró gumicsizmák és egyéb ruhák, kiegészítők permetrinnel való kezelését is javasolja. Ezzel a neurotoxikus anyaggal viszont óvatosan kell bánni, mert bőrrel érintkezve vagy belélegezve izomgörcsöt, bénulást okozhat.

A ruhák mellett a parfümviselést is érdemes átgondolni, ugyanis a szúnyogok is szeretik a fás, virágos és gyümölcsös illatokat. Ez épp úgy vonzza őket, mint a nedvesség – kocogás után érdemes rögtön megtörölközni, mert már azzal csökkenthetjük a ránk találó szúnyogok számát. A ház körül pedig számoljuk fel a pocsolyákat, felesleges állóvizeket, ugyanis a kis vérszívók ezekbe rakják le a petéiket. Szóval a vizes területekkel nemcsak odavonzzuk őket a lakóhelyünkhöz, de még a szaporodásukat is segíthetjük.

Sokan nyáron csak estefelé tudnak ablakot nyitni, ami a szúnyogoknak felér egy invitálással a hálószobánkba, és kezdődnek a véget nem érő véres éjszakai összecsapások. Hogy ezeket elkerüljük, érdemes szúnyoghálót feltenni, vagy a gyors átszellőztetésnél maradni, ventilátor segítségével. Ez azért hasznos, mert a szúnyogok nem nagyon bírják a szeles körülményeket – a nagyobb légáramlás elveheti a kedvüket attól, hogy belőlünk akarjanak belakmározni.

Bár bizonyos emberek jobban is vonzzák a szúnyogokat, a fenti tanácsok megfogadásával valószínű, hogy mindenki csökkentheti a csípések számát.

Forrás: hazipatika.com