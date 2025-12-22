Idén is örömet hozott az Ismeretlen jótevő

Már több éve valósítja meg jótékonysági programját, az Ismeretlen jótevő nevű akciót a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága, melynek során nehéz körülmények között élő gyerekeknek biztosít téli ruhákat a szervezet.

Ebben az évben nyolc gyermeknek tudtak örömet szerezni a rózsahölgyek, számukra beszereztek minden olyan ruhadarabot, amire a téli hidegben szükségük lehet: dzsekit, sapkát, sálat, csizmát, pulóvert, nadrágot stb. Az ünnep közeledtével ez a program nagy segítséget jelent a családoknak, akiknek így még szebbé vált a karácsony. A vásárlás során a gyerekekmaguk választhatták ki a ruhákat, így igazi élmény volt a szülőkkel közös shoppingolás.

A Kárpátaljai Rózsahögyek Társasága köszönetét fejezi ki a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, amely négy gyermek ruházatának megvásárlását támogatta, valamint a Tünde Divat ruhásboltnak és további három névtelenséget kérő családnak, akik szintén vállalták egy-egy gyermek téli ruhadarabjainak beszerzését.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma