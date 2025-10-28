Jótékonysági fotózás Magyarországon a KEGYES javára

Az ünnepi időszak közeledtével újra bebizonyosodik, hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alá kerül, hanem szívből születik. 2025. november 30-án 12 órától a magyarországi mérki református gyülekezeti teremben különleges alkalomra várják az érdeklődőket: jótékonysági karácsonyi fotózásra, amelynek teljes bevételét a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Alapítvány javára ajánlják fel.

Az esemény célja, hogy a fényképekből születő öröm egyúttal segítséggé is váljon: a bevétel teljes összege a KEGYES (Kárpátaljai „Elfelejtett” GYErmekek Segítése) Jótékonysági Alapítványt támogatja.

A KEGYES Alapítvány évek óta azon dolgozik, hogy a nehéz körülmények között élő, gyakran szülői háttér nélkül maradt kárpátaljai gyermekek számára esélyt és reményt adjon. A mostani akció minden résztvevőnek lehetőséget kínál, hogy egy szép családi élményen keresztül ők is részesei legyenek ennek a segítségnyújtásnak.

A kezdeményezés ötletgazdája és megvalósítója a Portré Stúdió és Fülöp László fotós, aki szerint a karácsonyi időszak nemcsak az ajándékozásról, hanem az összetartozásról is szól.



„Nem a zajos játékok vagy a hangos nevetések hiánya fáj, hanem az a csend, ami akkor marad, amikor egy gyermeket elfelejtenek. Ezek a gyerekek nem nagy dolgokra vágynak – csak egy kis figyelemre, egy mosolyra, egy jó szóra” – vallja a fotós.

A fotózás részletei egyszerűek, mégis különleges élményt kínálnak: 10 perces fotózás, melynek során 5 darab digitális családi fotót kapnak a résztvevők e-mailben. A részvételi díj 5.000 forint, amely teljes egészében a rászoruló gyermekek támogatását szolgálja.

Az esemény célja, hogy a KEGYES Alapítványon keresztül segítséget nyújtsanak azoknak a kárpátaljai gyermekeknek, akik nélkülözik a családi szeretetet és a mindennapi biztonságot. A szervezet célja, hogy reményt és törődést vigyen azok életébe, akiket a sors vagy a körülmények „elfelejtettek”.

Jelentkezni és időpontot foglalni a következő e-mail címen lehet: fullac@gmail.com.

További részletek a Portré Stúdió Facebook-oldalán olvashatók: facebook.com/portrestudio

A KEGYES (Kárpátaljai „Elfelejtett” GYErmekek Segítése) Jótékonysági Alapítvány 2017-ben alakult önkéntes segítők és gyülekezeti tagok kezdeményezésére. Célja a kárpátaljai gyermekek, különösen azok támogatása, akiket szüleik elhagytak a kórházakban. Az alapítvány munkáját Sipos József református lelkész vezeti.

A KEGYES önkéntesei naponta több órát töltenek a gyermekek között, gondozva, fejlesztve és szeretetteljes figyelemmel kísérve őket. A támogatásokból gyógyszereket, tápszereket, játékokat, valamint orvosi eszközöket, például inhalátort és lázmérőt vásárolnak. A háború kitörése óta a kórházak helyzete különösen nehéz, így az alapítvány tevékenysége még fontosabbá vált.

A KEGYES nemcsak a gyermekek, hanem rászoruló családok és háborús menekültek számára is segítséget nyújt.

Az alapítvány tevékenységét jótékonysági rendezvények, például filmvetítések is támogatják. 2025. november 6-án Budapesten, a Toldi Moziban kerül megrendezésre a Másfél kilométerre a békétől című film vetítése, melynek bevételét a KEGYES javára ajánlják fel.

További információk és támogatási lehetőségek a KEGYES hivatalos weboldalán találhatók: kegyes.com

