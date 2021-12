A karácsonyi hangulat legfontosabb hozzávalói

Karácsony csak egyszer van egy évben, így érdemes megadni a módját a ráhangolódásnak. De mi szükséges az ünnepi atmoszféra megteremtéséhez?

Bár sok mindent szeretünk a karácsonyban, az emberek többsége az ünnepi hangulatért várja leginkább ezt az időszakot. Ami azonban nem jön csak úgy, magától – mi is kellünk a megteremtéséhez. Az alábbiakban adunk néhány tippet ahhoz, hogy könyebb dolgunk legyen.

Dekoráció

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy nincs karácsonyi hangulat dekoráció nélkül. Öltöztessük tehát ünnepi díszbe az otthonunkat! Az égősorok, gyertyák, télapó-, hóember- vagy rénszarvasfigurák garantáltan feldobják a szobákat, és akkor még nem is beszéltünk arról, milyen jó ránézni egy szép adventi koszorúra vagy karácsonyfára. Ha van időnk és kedvünk, saját kezűleg is készíthetünk díszeket – a kreatív munka közben még könnyebben ünnepi hangulatba kerülhetünk.

Zene

A karácsonyi dalok ugyancsak szerves részei lehetnek az ünnepre való hangolódásnak. Manapság már számtalan különféle hangulatú, stílusú tematikus zene lelhető fel az interneten, így mindenki megtalálhatja a leginkább kedvére valót. Sőt: érdemes lehet előkeresni a család régi karácsonyi CD-it, kazettáit, és ha van erre alkalmas lejátszónk, meghallgatni azokat. A nosztalgiafaktor garantált.

Filmek

A hideg téli délutánokon, estéken nincs jobb program annál, mint összebújni a kanapén, és megnézni egy karácsonyi filmet. Az igazi sztárparádét felvonultató Igazából szerelem például sokak kedvence, de a Chevy Chase főszereplésével készült, kifejezetten vicces Karácsonyi vakáció című film nélkül is nehéz elképzelni az ünnepi időszakot. Tovább fokozhatja a kellemes hangulatot, ha házimozizás közben meleg plédbe burkolózunk, és valamilyen forró italt kortyolgatunk.

Könyvek

Természetesen nemcsak filmnézés közben lehet “bekuckózni”. Vegyünk a kezünkbe egy jó könyvet, és máris magunk mögött hagyhatjuk a valóságot – még ha csak egy rövid időre is. Ne feledjük: az ünnepre karácsonyi kötetekkel tudunk a legjobban hangolódni, így igyekezzünk ilyen tematikájú könyveket (is) keresni. Charles Dickens egyik leghíresebb műve, a Karácsonyi ének mindig jó választás, de ha valaki például a krimit szereti, olvashat Agatha Christie-től is (Poirot karácsonya, A karácsonyi puding esete).

Karácsonyi vásár

Hol is hangolódhatnánk jobban a karácsonyra, ha nem valamelyik karácsonyi vásárban? Nagyon kellemes téli kikapcsolódás a sokféle portékát nézegetni, kezünkben egy pohár forró teával, forralt borral vagy egy kürtőskaláccsal. Amennyiben van rá lehetőségünk, mindenképpen az esti órákra időzítsük a sétát, hiszen így az ünnepi fényekben is gyönyörködhetünk. Nekünk egyébként a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásár a kedvencünk, de az olyan vidéki városokban, mint Debrecen vagy Szeged is látványos kirakodással várják a látogatókat.

Sütemények

A karácsony és az ínycsiklandó sütemények kéz a kézben járnak, nem véletlen, hogy az ünnepi hangulat megteremtéséhez szinte elengedhetetlen valamilyen édes vagy sós finomság. A legjobb, ha mi magunk készítjük el a nyalánkságokat: akár már jóval karácsony előtt elkezdhetjük próbálgatni a recepteket, így a lehető legfinomabb változattal rukkolhatunk elő a “nagy napon”. Indítsuk a kísérletezést egy örök klasszikussal – a mézeskaláccsal! Nincs olyan ember, aki ne szeretné…

Az ünnepi menü

Apropó evés: az ünnepi sütemények mellett érdemes azt is átgondolni (és ha kell, itt is kísérletezgetni a receptekkel), milyen egyéb fogásokkal készülünk karácsonyra. Előételként levest vagy inkább valamilyen salátát szolgálunk fel? Mi lesz a főételünk, kacsasült, esetleg töltött káposzta? Bár az ünnepi menü megtervezése nem könnyű feladat, azt be kell vallani, hogy könnyen meghozhatja a kedvünket a karácsonyhoz.

Illatok

Fahéj, szerecsendió, fenyő, szegfűszeg, narancs, vanília – csak néhány azok közül az illatok közül, amelyek garantáltan hozzájárulnak az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Helyezzünk el az otthonunk bizonyos pontjain illatgyertyákat, potpourrit, esetleg szegfűszeggel díszített narancsokat, így megtölthetjük a szobákat karácsonyi aromákkal. A sütemény vagy a készülő forralt bor illata szintén segíthet a ráhangolódásban.

Ajándékok

Jobb adni, mint kapni – tartja a mondás, karácsonykor pedig ennek talán még nagyobb jelentősége van. Hamar ünnepi hangulatba kerülhetünk, ha elkezdjük megtervezni, mivel lepjük majd meg szeretteinket. Fontos azonban, hogy ne (csak) olyan ajándékokban gondolkodjunk, amiket a boltban, készen veszünk meg, sok esetben méregdrágán. Saját kezűleg is alkothatunk valamit, így még személyesebb és szívhez szólóbb lehet a meglepetés.

Forrás: hazipatika.com