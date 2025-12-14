Mennyibe kerül a karácsonyfa Kárpátalján?

A karácsony közeledtével egyes családi otthonokban már teljes díszben áll a karácsonyfa, míg mások a fenyő vásárlását és a díszítést később végzik. A családi hagyományok határozzák meg ennek a rendjét. A Karpatszkij Objektiv összeállításában annak jár utána, milyen áron kaphatók az élő és a műfenyők megyénkben, illetve melyiket részesítik előnyben a családok.

A műfenyők ára

A műfenyők értékesítése november elején kezdődött. Ajándékboltokban, szupermarketekben, piacokon és helyi kézműveseknél is megvásárolhatók, akár feldíszítve is.

Áruk nagyon változó, a fa magasságától, minőségétől, díszeitől is függ. A márkás karácsonyfák a legdrágábbak, amikért akár 50 ezer hrivnyát is kérnek az eladók.

A portál újságírója egy munkácsi bolt tulajdonosát, Ruszlána Timcsiket kérdezte a műfenyők áráról. Elmondása szerint a kisebb asztali karácsonyfák már 160 hrivnyától is elérhetők, míg egy 95 centiméter magas, fényfüzéres műfenyő 3600 hrivnyába kerül. A választék bőséges, van 60 centiméter magas fa 360 hrivnyáért, 150 centiméteres belga gyártmány 2700-ért, valamint egyméteres, műhóval díszített fenyő 1500-ért. A készlet legdrágább darabja 7000 hrivnyába kerül.

A műfenyőnek szerinte több előnye van: nem kell minden éven újat venni, nem hullatja a tűleveleit, könnyen összeszerelhető és ideális a formája. Ruszlána azoknak is tud megoldást ajánlani, akik az élő fenyő illatára vágynak. Aromagyertyával, vázába tett valódi fenyőágakkal pótolható ez a hiányosság.

Mennyibe kerül egy erdei fenyő?

A kivágott erdei fákat sok család továbbra is előnyben részesíti a műfenyővel szemben. A técsői Ivan Kovács véleménye szerint e tekintetben nem a fenyők ára, hanem a gyerekek öröme a legfontosabb. Napjainkban amúgy is kevés ok adódik az örömre.

700 hrivnyáért már lehet szép, közepes magasságú karácsonyfát vásárolni. Az 1200-1500 hrivnyás darabok akár a plafonig is érhetnek.

Minden kárpátaljai városban vannak helyszínek, ahol ebben az időszakban ellenőrzött eredetű karácsonyfákat árulnak a kereskedők, ugyanakkor a fenyők feketepiaca is virágzik. Az erdészek igyekeznek arra ösztönözni a vásárlókat, hogy olyan fákat vegyenek, amelyek az erdészetek erre a célra kijelölt ültetvényeiből származnak. Az erdőgazdaságok szerint a karácsonyfának szánt fenyők ára 300 hrivnyától kezdődik.

A kiskereskedők felárával számolva körülbelül 750 és 2000 hrivnya között mozog az ár. A városok vezetése már előre kijelölte az értékesítési pontokat.

Engedélyezett továbbá a külföldről legálisan behozott fák értékesítése is. Ezek ára természetesen magasabb. Egy lengyel karácsonyfa méteréért 750 hrivnyát kérnek, a Dániából hozott fák métere 2500 hrivnya is lehet.

A kijelölt értékesítési pontokon legálisan árult fenyők eredetéről címke tanúskodik. A fák engedély nélküli kivágásáért büntetés jár. Az erdészeti hatóságok minden évben razziákat tartanak, de nem tudnak minden szabálysértőt azonosítani.

Mikor állítják fel a fát a kárpátaljaiak?

A nagyszőlősi Varga Emília családjában még Szent Miklós napja előtt szokás felállítani a karácsonyfát.

„December 5-én minden évben áll már a karácsonyfánk. Ott is marad január végéig. A gyerekeknek tetszik ez a szokás, és én is elégedett vagyok vele. A mi fánk műfenyő. De vele együtt az udvarunkon lévő élő fát is feldíszítjük” – mondta.

Mikola Hanhur Husztról már másképp vélekedik. Családjukban december 31-én állítják a fát, először az újév tiszteletére, a karácsonyt pedig január 7-én ünneplik. Mindig élő fenyőt vásárolnak, ami a „régi újévig”, január 14-ig díszíti a házat.

Az ungvári Szvitlana Molnár december 20-án tervezi felállítani a karácsonyfát.

„Nálunk december 25-én van a karácsony. 22-23. körül fogom feldíszíteni a fáinkat. Három is van belőlük, mindegyik műfenyő. Január 10-ig állnak majd, vagy talán kicsit tovább is” – állítja a megkérdezett.

Kárpátalja.ma