A Kárpátok szárnyas szépségei

Fotókon mutatta meg a Kárpáti Bioszféra Rezervátum a Kárpátok szárnyas szépségeinek egy részét, amelyek a védett területeken élnek.

Mint írták, a rezervátum színes virágai és csendes pázsitja között igazán különleges rovarok tanyáznak. A természet kis csodái szemet gyönyörködtetőek, emellett hasznosak is, hiszen beporozzák a növényeket, valamint fenntartják a természet egyensúlyát.

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum lakói között különleges ritkaságok is előfordulnak, néhányan védett státuszban vannak, és szerepelnek Ukrajna Vörös Könyvében is. Ezek közé tartozik a fecskefarkú lepke (Papilio machaon), a kardoslepke (Iphiclides podalirius) és a hegyi szitakötő is (Cordulegaster bidentata).

A rezervátum arra kéri a természet szerelmeseit, hogy figyeljék meg őket, örökítsék meg fényképeken, de ne ártsanak ezeknek a törékeny szépségeknek.

Kárpátalja.ma