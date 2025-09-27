A legjobb kárpátaljai szuveníreket díjazták

A turizmus világnapjának előestéjén kihirdették a legjobb kárpátaljai szuvenír címéért folyó verseny eredményeit. A megmérettetést a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya a Felelős Társadalmi Turizmusért Civil Szervezettel és az UNE turisztika és nemzetközi kapcsolatok karával közösen szervezte – olvasható a turisztikai osztály honlapján.

A következő eredmények születtek:

A megye legjobb szuvenírje Vaszil Polazsinec munkája – gravírozott, újrahasznosított borospalack és ablaküveg.

A legjobb múzeumi szuvenír Julij Dub munkája – Manajló Fedor munkái ihlette gravírozott kerámia körték.

A legjobb néprajzi szuvenír Andriana Daniljuk munkája – bojkó mintás hímzés.

A legjobb kistérségi szuvenír Hanna Ruzsela munkája – kukoricacsuhéból készült termékek.

A legjobb eseményhez kötődő szuvenír Halina Babunics munkája – hímes tojás és hímestojás-készítő szett.

A legjobb turisztikai útvonalhoz köthető szuvenír Olekszandr Korozsi munkája – a Mesélő nagyapa nevet viselő alkotás.

A legjobb ajándéktárgy Julija Dub munkája – méhviasz gyertyák

A legjobb játék ajándéktárgy Hanna Dikun munkája – Legény és leány a lovon c. kompozíció.

A verseny díjazottjainak munkái megtekinthetők október első hetében Ungváron, a Lisz művészeti kiállítótérben (Fedinec utca 37.).

Kárpátalja.ma

Forrás: a megyei üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztály honlapja