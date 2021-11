Miért veszélyes kisállatot ajándékozni?

Az ajándékozással hatalmas terhet teszünk az ajándékozottra, hiszen onnantól kezdve felelősséggel tartozik majd egy kisállatért, amit talán nem is akart. Emellett anyagi vonzata is van, hiszen a felelős állattartás, a helyes táplálás és a megfelelő állatorvosi ellátás biztosítása mind-mind költséges. Hiába ajándékozunk állatot jó szándékkal szerettünknek, ezzel kellemetlen helyzetbe sodorhatjuk.

Közeleg a karácsony, és bizonyára sok-sok kisgyermek kívánsága lesz idén is, hogy megkaphassák első kisállatukat. Ilyenkor sok szülő adja be a derekát, és lepi meg csemetéjét az áhított állattal. De az sem ritka, hogy felnőtt emberek ajándékoznak egymásnak élő állatot úgy, hogy bele sem gondolnak cselekedetük következményeibe. A szeretet ünnepének közeledtével minden évben egyre több állatmentő alapítvány hívja fel a figyelmet az állat ajándékozásnak lehetséges veszélyeire.

Az ajándékozással hatalmas terhet teszünk az ajándékozottra, hiszen onnantól kezdve felelősséggel tartozik majd egy kisállatért, amit talán nem is akart. Emellett anyagi vonzata is van, hiszen a felelős állattartás, a helyes táplálás és a megfelelő állatorvosi ellátás biztosítása akár havi több 10 ezer Forint is lehet. Hiába ajándékozunk állatot jó szándékkal szerettünknek, ezzel kellemetlen helyzetbe sodorhatjuk. Bár az állatot sok szeretetet tudnak adni, tartásuk felelősséggel jár.

Ha állat kerül a családunkhoz, át kell gondolnunk, hogyan oldjuk meg, ha hosszabb időre elutazunk. Magára nem hagyhatjuk, viszont az utazás némelyik faj esetében stresszel járhat.

Az sem mindegy, honnan szerezzük be az állatot. Ha szaporítótól vagy kisállat kereskedésből vásárolunk, fennáll annak a veszélye, hogy a választott állat beltenyésztett, gyengébb idegrendszerű, esetleg genetikai betegségben szenved. Egy ilyen állat ellátása szintén költségesebb lehet, mint egészséges társaié. Így érdemes inkább tenyésztőt felkeresnünk. De választhatjuk akár az örökbe fogadást is, hiszen ezzel megmenthetünk egy ártatlan életet. Karácsonyi ajándék gyanánt sokan a hörcsögöt tartják ideális választásnak, hiszen kis termetű, nem igényel sok foglalkozást, illetve a tartása sem bonyolult.

Az internet tele van aranyosabbnál aranyosabb videókkal és képekkel. Arról azonban már kevesebben beszélnek, hogy hogyan is kell helyesen tartani ezt a kicsi állatot.

Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat:

A hörcsög kizárólag egyedül tartható. Fajtársával együtt tartva bármikor vérre menő veszekedés alakulhat ki közöttük. Csak az egyedül tartott hörcsög lehet igazán boldog.

Minimum 4.000 négyzetcentiméter alapterületű helyre van szüksége. Vagyis minimum 100×40 vagy 80×50 centiméter alapterületű helyben gondolkodjunk. Ez legalább 40-50 centiméter magas legyen, hogy ne szökhessen ki.

A hörcsög lakhely egyik legfontosabb eleme a hörcsögkerék. Ebből legalább 28 cm átmérőjűt vegyünk. Ebben a hörcsög már egyenes háttal, kényelmesen tud futni. Fontos, hogy zárt futófelületű legyen. A rácsos kerekek életveszélyesek: az állat lába beakadhat, eltörhet.

Almot legalább 10-15 centiméter vastagon tegyünk a lakba, hogy tudjon benne ásni. A leggyakrabban használt alom a forgács vagy a kenderalom. Ha szénával keverjük, jobban megtartja az állat által ásott alagutakat.

Szerezzünk be fa és kerámia házikókat. A hörcsög zsákmányállat, így akkor érzi biztonságban magát, ha lakhelyén több búvóhely is megtalálható.

Egy nagyobb edénybe tegyünk csincsillahomokot. Szőrét ebben fogja tisztán tartani, miközben ás vagy hempereg benne.

Naponta egy evőkanálnyi hörcsög magkeverék, illetve néhány ujjpercnyi zöldség szükséges számára. Néha szárított rovarokkal is kínáljuk meg. Ivóvizet tálban tegyünk a helyére, és naponta cseréljük frissre.

A többi állathoz hasonlóan a hörcsög is megbetegedhet. Nagyon fontos, hogy ha súlya fogyni kezd, mihamarabb forduljunk hörcsöghöz értő szakállatorvoshoz. Így betegsége még idejében kezelhető lesz, és meggyógyulhat.

Forrás: hirado.hu