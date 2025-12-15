Isten jelenlétének ünnepe a nagycsaládosok körében

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület lassan azzal a problémával néz szembe, hogy nincs akkora terem Beregszászban, ahol a tagcsaládok összegyűlhetnek. Ugyanis több mint hétszázan jelentkeztek idén az egyesület karácsonyi ünnepségére. A rendezvényt december 13-án délelőtt szervezték meg. Ezúttal is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriuma telt meg kacagással, zsivallyal, örömmel és a várakozás varázsával.

A legelején a gyerekek egy megható és ünnepre hangoló bábelőadást láthattak, majd néhány szívhez szóló köszöntő beszéd következett.

Molnár János püspöki helynök, a beregszászi római katolikus egyházközség plébánosa arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus születésével az Isten egészen közel jött az emberhez, hogy többé már ne egy távolban élő Isten legyen, hanem a Mennyei Atyánk, akihez fordulhatunk, akitől segítséget remélhetünk, akinek gyermekei lehetünk.

Demkó Ferenc görögkatolikus esperes az ajándékozás öröméről beszélt az egybegyűlteknek.

– Az ember szeret ajándékot kapni, és szeret ajándékozni. Az emberek 2000 évvel ezelőtt sokkal nagyobb ajándékot kaptak, mint amilyenre számítottak. Az Isten olyan közeli viszonyt hozott létre az emberrel, hogy kézzelfoghatóvá vált. A karácsony az Ő jelenlétének az ünnepe

– emelte ki.

Balogh Attila salánki református lelkész Zakariás történetét említette, aki hitetlenkedve ált Isten ígérete előtt. Végül azonban hittel mondta el, hogy megérkezett a betegségre a gyógyszer, ami nem valami, hanem valaki – maga Jézus Krisztus.

Tarpai József, az egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy karácsony előtt a nagycsaládosok együtt, egy közösségben lehetnek. Hangsúlyozta, hogy idén rekordszámú rendezvénye volt az egyesületnek, melyre minden alkalommal szép számmal jelentkeztek a tagok. Hozzátette, hogy az elmúlt három hétben egy online adventi vetélkedő zajlott, melyben szintén rekordszámú, több mint 200 család vett részt és oldotta meg a feladatokat nap mint nap. Azt kívánta mindenkinek, hogy meghitt, békés karácsonyban legyen részük, és a jövő év legyen már végre a béke éve, melyre annyira várunk.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke is szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte, hogy mindig jó érzés Kárpátaljára jönni Magyarországról, és látni, hogy vannak magyarok, van közösség. Majd következett egy fontos bejelentése: 2026. január 2-3-án 250 nagycsaládos vehet részt a Rákóczi táborban, valamint két téli tábor szervezését tervezik közel 800 gyermek számára.

Felbecsülhetetlennek nevezte az egyesület munkáját dr. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Azt kívánta a családoknak, hogy a gyermekeik szilárd gyökerekkel rendelkező, magyarságukra büszke felnőttekké váljanak.

A KMNE ének-zeneklub növendékei is bemutatkozhattak két karácsonyi énekkel. A gyerekek heti szinten gyakoroltak, készültek, hogy valóban megajándékozhassák a jelenlévőket.

Az idei karácsonyi rendezvényre nagy támogatással érkezett Beregszászba Posch Dániel, a Csillagösvény képviseletében. Az irodavezető elmondta, hogy amikor meghirdetnek egy segítő akciót, akkor mindig nagyon sok a jelentkező. Ez azt jelzi, hogy az ott lakók szolidaritást vállalnak az itt élőkkel, és készek a segítségnyújtásra, hiszen az egész magyarságra egy nagy családként tekintenek.

Végül következett a várva várt pillanat: az ajándékok kiosztása, melyet most minden 16 év alatti gyermek igényelhetett. Ez minden évben nagy öröm, nagy meglepetés, nagy boldogság.

De a délelőtt ezzel még nem ért véget. A résztvevőket finom ebéddel várták a római katolikus templom udvarán, ahol adventi vásárt is szervezett ezen a napon a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. Az ott befolyt bevétel egy részét a kárpátaljai magyar özvegy nagycsaládosoknak ajánlották fel. 13:00-kor pedig betlehemes találkozó kezdődött a templomban, melyre szintén nagy szeretettel várták az egyesület tagjait.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma