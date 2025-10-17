Tematikus műsorokkal ünnepli a magyar festészet napját a közmédia

Tematikus műsorokkal emlékezik meg a festőművészet hazai képviselőiről és alkotásaikról a közmédia több csatornája október 18-án, Szent Lukács, a festők védőszentjének ünnepén. Magazinműsorok, szakemberek beszámolói és egy mese is megjeleníti a mesterség múltbéli és napjainkban való jelentőségét.

A magyar festészet napját állítja a középpontba október 17-én, pénteken az M5 kulturális csatorna Librettó című kulturális magazinja. A műsor vendégei Verebes György festőművész, az ünnepnapot éltető alapítvány elnöke, valamint Aknay János és Szurcsik József festőművész. A beszélgetés során szó lesz a magyar festészet hagyományairól, jelenéről és jövőjéről, valamint arról, miként segíti az alapítvány a kortárs művészek láthatóságát és a festészet iránti érdeklődés megőrzését.

A Kossuth Rádió egész héten képzőművészeti témákkal jelentkezik. A hallgatók betekinthetnek a Műcsarnok kiállításainak kulisszái mögé: október 18-án Péreli Zsuzsa képzőművész búcsútárlatán, a Túl a láthatón című kiállításon kalauzolja végig a közönséget, amelyen Tolcsvay László és Borbély Mihály zenéje kíséri a különleges eseményt. Emellett a rádió beszámol a Magyar Nemzeti Galériában megtekinthető Fényes Adolf-emlékkiállításról, valamint Keresztes Dóra grafikusművész új, október 17-én nyíló tárlatáról is, amely szintén a Műcsarnokban várja a látogatókat.

Mirr-Murr ecsetet ragad a Csukás Meserádió műsorán, továbbá másnap a Kossuth Rádióban is: október 18-a alkalmából festészet ihlette történet várja a hallgatókat. Az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban az M5 műsorvezetője, Pató Márton olvassa fel Csukás István egyik kedves meséjét, amelyben Mirr-Murr, a kandúr híres festővé válik.

Festeni, ahogy a madár énekel címmel portrét láthatnak a Dunán október 19-én, szombaton a Lét-Ige című műsorban. Az összeállítás Hadházy Molnár Attila festőművészt mutatja be, életútját, művészi hitvallását és természetszeretetét a fókuszba állítva. Az evangélikus gyökerekkel rendelkező művész szerint a természetben megtalálható nyugalom és isteni jelenlét inspirálja minden ecsetvonását.

Szintén vasárnap, október 19-én, az M5 Kunszt című képzőművészeti magazinja is kapcsolódik a tematikus hétvégéhez: a műsor a hazai kortárs alkotók mellett William Blake művészetére is kitekint annak alkalmából, hogy a Menny és Pokol házassága című kiállítás a londoni Tate gyűjteményéből a budapesti Szépművészeti Múzeumba érkezett a közelmúltban.

Fotó: festeszetnapja.hu

MTVA