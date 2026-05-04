Közösség, mozgás és lelki feltöltődés – ismét kerékpártúra az Ung-vidéken

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít olyan közösségi programok szervezésére, amelyek nemcsak tartalmas kikapcsolódást, hanem valódi közösségi élményt is nyújtanak a családok számára. Az egyesület célja, hogy lehetőséget teremtsen a minőségi együtt töltött időre, miközben a résztvevők testi és lelki feltöltődésben egyaránt részesülhetnek.

A programkínálatból nem hiányozhatnak azok az alkalmak sem, amelyek a természet közelségében biztosítanak aktív pihenést. Ezek közé tartoznak a már hagyományosnak számító kerékpártúrák, amelyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek a családok körében.

Ezúttal az Ung-vidék adott otthont a rendezvénynek, amelyet néhány év kihagyás után immár második alkalommal sikerült megszervezni ezen a tájegységen. A kellemes tavaszi idő is kedvezett a programnak: több mint negyven résztvevő – felnőttek és gyermekek egyaránt – pattant kerékpárra, hogy együtt fedezzék fel a vidéket.

A túra két településről, Téglásról és Kisdobronyból indult, majd a résztvevők a Latorca hídnál találkoztak, ahol rövid pihenőt tartottak, és közösen fogyasztották el a tízórait. Innen már együtt folytatták útjukat a kisgejőci Cipő-házhoz, amely különleges helyszínként szolgált a program során.

A jelenlévők itt Burok Andrea jóvoltából betekintést nyerhettek a kárpátaljai származású énekes, Bódi László – ismertebb nevén Cipő – életébe és munkásságába, majd megtekinthették az itt őrzött eredeti relikviákat, amelyek még közelebb hozták számukra a népszerű zenész pályáját és személyiségét.

Kisgejőc azonban nemcsak róla híres: a település szülötte volt Egry Ferenc harangöntő mester is, akinek munkái a világ számos pontján megtalálhatók. A túra résztvevői a neki szentelt gyűjteményt is megnézhették, így a nap kulturális élményekben is gazdag volt.

A mozgás természetesen meghozta az étvágyat, a Kisgejőci Református Parókia udvarán pedig már meleg étel várta a csapatot.

A kerékpártúra nemcsak sportolási lehetőséget kínált, hanem alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők felfedezzék az Ung-vidék kevésbé ismert, ám annál értékesebb részeit. Az ilyen alkalmak erősítik az összetartozás érzését, és hozzájárulnak a kárpátaljai magyar közösség életének gazdagításához.

A résztvevők hálásan köszönik az egyesületnek és a program szervezőinek a gondos előkészítést és a támogatást, amely ismét egy emlékezetes nappal ajándékozta meg a családokat.

Szabó Diana

szervező, szürtei helyi összekötő

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!