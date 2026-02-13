Ma van a rádió világnapja. Az UNESCO 2011. évi közgyűlésének határozata alapján 2012-től ünnepeljük arra emlékezve, hogy 1946-ban az ENSZ ezen a napon határozott saját rádiójának létrehozásáról.

A rádió világnapjának célja, hogy felhívja a figyelmet a rádió fontosságára, mely a legszélesebb tömegekhez képes eljutni. A mozgalom arra bíztatja a műsorszolgáltatókat, rádió hálózatokat, a közösségi rádiókat, hogy segítsék az információhoz való hozzáférést, ösztönözzék a szólásszabadságot.

A rádió a tömegtájékoztatás egyik legelterjedtebb és viszonylag alacsony költségvetésű eszköze. A Föld lakosságának mintegy 95%-a használja több-kevesebb rendszerséggel. A világ távoli tájain a legelesettebbek, írástudatlanok, nők, gyerekek, szegények, betegek számára is lehetőséget biztosít arra, hogy bekapcsolódjanak az információáramlásba. A természeti vagy emberi kéz által okozott katasztrófák esetén emberi életeket menthet. Az újságírók számára, akik a társadalomban közfeladatot látnak el, amikor közérdekű ügyekről tudósítanak, állást foglalnak, kritikát gyakorolnak vagy más módon hatnak az emberek véleményformálására, a rádió teret biztosíthat az információ gyors közlésére.

A fiatalok érdeklődése a rádió iránt töretlen, a statisztikák szerint átlagosan napi 4 óra 26 percet töltenek rádióhallgatással. De nemcsak hallgatni akarják, hanem aktív részvétellel formálni, átalakítani is.

Az új technológiák még több módon teszik elérhetővé a rádióadást – internet, mobil technológiák támogatásával.

Az UNESCO arra ösztönzi a világ országait, hogy a rádió világnapját ünnepeljék a nemzeti, nemzetközi műsorszolgáltatók, a nem-kormányzati szervek, a média és a nyilvánosság bevonásával. A világnap alkalmából beszédet mond Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója, megszólal Desmond Tutu dél-afrikai érsek és Danilo Perez, panamai születésű zongorista, jazz zeneszerző az UNESCO Artist for Peace kitüntető cím birtokosa is. Az események közvetítését az UNESCO biztosítja az állami, a magán és a közösségi rádiók számára egyaránt. A programban résztvevő országok vitákat, műhelybeszélgetések szerveznek a témában a műsorszolgáltatókkal, a politikai élet prominens képviselőivel, tudósokkal.

