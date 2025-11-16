Ma van a tolerancia nemzetközi napja

1996-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlése november 16-át a tolerancia nemzetközi napjává nyilvánította. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) tagállamai egy évvel korábban, 1995. november 16-án fogadták el a nyilatkozatot a tolerancia elveiről.

A nyilatkozat kimondja: a tolerancia se nem engedmény, se nem közömbösség, hanem tisztelete és megbecsülése annak a gazdag változatosságnak, mely világunk kultúráit, kifejezési formáinkat és emberi mivoltunk megélését jellemzi. A tolerancia elismeri mások egyetemes emberi jogait és alapvető szabadságjogait. Az emberek természetüknél fogva sokfélék; csak a tolerancia biztosíthatja a vegyes összetételű közösségek fennmaradását a földkerekség minden régiójában

– olvasható az UNESO Magyar Nemzeti Bizottságának oldalán.

Ez a nap a különböző kultúrák megismerésének és elfogadásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

