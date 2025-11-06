Klasszikus magyar rajzfilmek jelelt változatban a közmédia csatornáin

A magyar jelnyelvet ünnepli november 9-én a közmédia. A nézőket a Gasztroangyal különleges adása mellett a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-ho-horgász egy-egy epizódjának jelelt változata várja, de a tematikus műsorok között a jelnyelv sajátosságaival, fontosságával is megismerkedhetnek.

Milyen sajátosságokkal bír a magyar jelnyelv, és miért fontos annak elsajátítása? Ezekere a kérdésekre ad választ a Dunán november 9-én 14 órakor kezdődő Legfőbb dísze a nemzetnek – A magyar nyelv című műsor aktuális epizódja. A magyar jelnyelv című rész után a népszerű rajzfilmklasszikus, a Pom Pom meséi egy történetét láthatják jelelt változatban. Az animációs sorozat Szegény Gombóc Artúr című részében a sok édességtől meghízott csokoládéimádó madár kalandos útját követhetik Afrikába. A Duna World a Gasztroangyal Tavasz jelnyelven című adását tűzi műsorára 9:35-től. A pécsi gasztrotúra során a műsorvezető, Borbás Marcsi társa Weisz Fanni hallássérült fotómodell, esélyegyenlőségi aktivista volt. A Duna Worldön a jelnyelv napján egy másik közkedvelt rajzfilm, A nagy ho-ho-horgász ugyancsak jelelt Reszkessetek halacskák című részét láthatják 12:40-től.

November 9-én az M5 kulturális csatorna is kínál tematikus tartalmat, a Multiverzum 15:30-kor jelentkező, a Hallás világnapja című részével. A ismeretterjesztő magazin adása a hallássérültekkel és a halláskutatás eredményeivel foglalkozott.

A magyar jelnyelv napját 2017 óta ünnepeljük november 9-én, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 1991-ben elfogadott törvény tiszteletére. A SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) kezdeményezésére ez a nap a jelnyelv fontosságára és szerepére hívja fel a figyelmet. Jeltolmács közreműködésével több közszolgálati csatorna műsora is elérhető a hallássérült nézők számára, ezzel is elősegítve az esélyegyenlőséget és a nyelvi hozzáférést. A közmédia gyerekcsatornája, az M2, heti rendszerességgel jelentkezik a jelnyelv elsajátítását támogató Jelnyelvi percek magazinműsorral, saját gyártású hétköznap esti Hetedhét kaland című műsorukat pedig mindig jelnyelvi tolmács kíséri. A Kossuth Rádió Vendég a háznál című minden hétköznap 11:30-tól jelentkező műsora is új formát kapott: 2024 tavaszán, havonta egy adás jelnyelvi tolmácsolással is elérhető az MTVA YouTube-csatornáján. Azóta, 2025 októberéig összesen húsz jelelt epizód készült el, köztük olyan témákkal, mint az autizmus és továbbtanulás, az örökbefogadás, a bántalmazás, vagy épp a hallássérültek közössége. A rövidített változatokat a Kossuth Rádió Facebook-oldalán is közzéteszik.

MTVA