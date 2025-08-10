Marad a meleg idő Kárpátalján

Hétfőre virradóra esőzés várható, napközben viszont csapadékmentes lesz az idő megyénkben a kárpátaljai meteorológiai központ előrejelzése szerint. Kárpátalján hétfőn is tűzveszély áll fenn.

A szél északi irányú, 7–12 m/s-os erősségű. A hőmérséklet éjjel 13–18 °C, nappal 23–28 °C, a hegyvidéken éjjel maximum 10 °C-t, napközben pedig akár 20 °C-t mérhetünk.

Az utakon a reggeli gyenge köd miatt a látótávolság 500–1000 méterre csökkenhet.

Kedden és szerdán is száraz idő lesz. Marad az északi irányú szél, 5–10 m/s-os erősséggel. Augusztus 12-én a hőmérséklet éjjel 7–12 °C, nappal 25–30 °C, a hegyvidéken helyenként 19–22 °C. Augusztus 13-án tovább melegszik az idő: éjjel 9–14 °C-t, nappal 27–32 °C-t mérhetünk, a hegyvidéken akár 24 °C-t is mutathat a hőmérő.

