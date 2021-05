Mi a teendő kullancscsípés esetén?

Nem szabad krémezni, nyomkodni, csavargatni, csak óvatosan meg kell fogni és egy határozott mozdulattal kihúzni – tanácsolta a Duna TV Család-barát magazinjában dr. Földvári Gábor parazitológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. A szakember kitért arra is, hogyan segítheti a lakosság a kutatók munkáját abban, hogy a nem őshonos állatfajt jobban megismerhessék.

A közmédia minden évben felhívja a figyelmet a kullancscsípés veszélyeire, de a közelmúltban Magyarországon azonosított Hyalomma kullancs miatt most még inkább fontosnak tartja, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogyan védekezhetünk ellenük.

Az eredetileg Magyarországtól délebbre őshonos vérszívók a kutatók szerint vándormadarakon élősködve juthattak be. Az első egyedre 2009-ben, Budapesten, a Margitszigeten bukkantak rá, azóta pedig több példányt is azonosítottak.

A Duna TV Család-barát című műsorában a közmédia műsorvezetői, Somogyi Dia és Fehérvári Gábor Alfréd arról kérdezték dr. Földvári Gábor parazitológust, hogyan lehet felismerni az új fajt.

„Az egész év kullancsszezon, nem csak a nyár. Nemcsak egy erdei séta, hanem a saját kertünk vagy a városi park is jelenthet veszélyforrást. Magyarországon is folyamatosan jelennek meg új kullancsfajok, amelyek az enyhe telek miatt nem pusztulnak el. Hazánkban is megjelent a Hylomma kullancs, amelynek magyar neve egyelőre még nincs, de tükörfordításban üvegszeműt jelent. Két nagyméretű szeméről kapta a nevét, amely méretében dinnyemaghoz hasonlít, így kétszer-háromszor nagyobb, mint a közönséges kullancs. Ismertetőjegyei közé tartozik továbbá, hogy az egyedek csíkos lábakkal rendelkeznek” – tájékoztatta a Család-barát nézőit a szakember.

Dr. Földvári Gábor hozzátette, hogy a Hyalomma kullancsok született predátorok, amelyek aktívan vadásznak, akár több méteren át képesek követni a kiszemelt gazdát. A kullancs eltávolítása semmiben nem különbözik a szokásos eljárástól: csak óvatosan meg kell fogni és egy határozott mozdulattal kihúzni a bőrből. Nyomkodni, csavargatni vagy bekrémezni tilos.

A kullancsfaj azért különösen veszélyes, mert képes hordozni és terjeszteni számos veszélyes kórokozót, a többi között a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is. A fertőzést a betegek 30%-a nem éli túl, megelőző védőoltás még nem készült.

A biológus felhívta a nézők figyelmét arra, hogy az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Kullancsfigyelő portálján keresztül jelezhetik, ha gyanús kullancsot találtak – ezzel segítve a kutatók munkáját.

A teljes adás megtekinthető az alábbi linken.

Forrás: felvidek.ma