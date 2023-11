Miért ne dobjuk ki az összegyűjtött faleveleket?

Ha betartasz néhány szabályt, az avar megvédi a füvedet, így az tavaszra még szebb lehet. A lehullott falevelek ugyanis segítenek elnyomni a gyomokat, lebomlásukkal pedig trágyázzák a talajt. Miért költenél pénzt mulcsra és műtrágyára, ha azt te magad is elkészítheted?

Az ősszel lehullott faleveleket érdemes összegyűjteni, azok ugyanis tele vannak fontos tápanyagokkal, köztük nitrogénnel, szénnel, foszforral és káliummal. Ez a természetes trágya pedig nagyon jót tesz a gyepednek és a kertedben élő kis élőlényeknek – írja az IFL Science.

Vékony rétegben táplál

Fontos, hogy a levelekkel nem szabad azonban teljesen elzárni a napfénytől a füvet, törekedj tehát arra, hogy az avar csupán vékony rétegben fedje a gyeped, sőt a legjobb, ha fűnyíróval szétdarálod és szétszóratod. Így az avar amellett, hogy táplálja a füvet, megakadályozza a gyomok növekedését és javíthatja a vízelvezetést is.

Ezzel te is hozzájárulhatsz a fenntartóhatósághoz és ahhoz, hogy az emberek a levelekre ne kellemetlenségként, hanem természeti erőforrásként tekintsenek.

A levelek megtartásával ráadásul az élővilágnak is szívességet teszel: az olyan gerinctelen állatok, mint a pókok és a férgek mind hasznát veszik a nedves levelek nyújtotta élőhelynek, ami a tápláléklánc magasabb szintjein állóknak, köztük a denevéreknek és a madaraknak is táplálékot biztosít. A levelek által létrehozott természetes trágya csökkenti a kémiai növényvédő szerek és műtrágyák szükségességét is, ami a rovarok, különösen a beporzók, például a méhek számára is előnyös. Attól függően, hogy hol élsz, még az olyan állatoknak is hasznára válhat, mint a teknősbékák vagy a mókusok.

Így kevesebb szemetet is termelsz

„A levelek az erdőben a fák által kapott tápanyagok mintegy 50-80 százalékát biztosítják. Senki sem megy be az erdőbe, hogy gereblyézzen. Ráadásul a levelek védik a fákhoz jutó nedvességet, és szabályozzák a talaj hőmérsékletét is„ – mondta Melissa Hopkins, a National Audubon Society munkatársa. Még egy előny: ha nem zsákolod be a leveleket, a hulladék mennyiségét is csökkented. Ha pedig mégis össze akarod gyűjteni az avart, halmozd inkább a fák és bokrok töve köré, hogy megvédd őket a téli hidegtől.

Az ősz beköszöntével egyre gyakoribb jelenség a kerti zöldhulladékégetés szerte az országban. A tűzoltók viszont óva intenek ettől, mert sok baj származhat belőle.

