„Hogyan lehet belőled király?” – motivációs előadás a Rákóczi Egyetemen

Különleges motivációs előadásra került sor a Rákóczi Egyetemen március 19-én. A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék meghívására Zolcer János külpolitikai újságíró és televíziós producer tartott előadást „Hogyan lehet belőled király?” címmel.

Az esemény középpontjában nem a szó szerinti királyság állt, hanem az a gondolat, hogy bárki képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani saját területén. Az előadó hangsúlyozta: „király” lehet egy sportoló, egy tanár, egy pék vagy akár egy programozó is – a lényeg az, hogyan végzi a munkáját, és milyen értéket teremt.

Zolcer János előadásában személyes élményein és világlátásán keresztül mutatta be, hogyan válhat valaki kiemelkedővé.

Kiemelt példája Mihail Gorbacsov volt, akinek életútját közelről ismerhette.

Elmesélte, hogy Gorbacsov rendkívüli szegénységből indult: gyermekkorában még cipője sem volt, a túlélésért küzdött családjával együtt a nehéz történelmi időkben. Egy meghatározó történet szerint fiatalon összefogta társait, és színdarabbal pénzt gyűjtöttek, hogy cipőt vehessenek azoknak a gyerekeknek, akik emiatt nem tudtak iskolába járni.

Az előadó szerint ez a történet jól példázza a közösség erejét és a kezdeményezőkészséget – olyan tulajdonságokat, amelyek a későbbi sikerek alapját képezik.

Zolcer János tapasztalatai alapján három kulcsfontosságú tényezőt emelt ki, amelyek minden „király” életében jelen vannak:

Álom – világos célok és jövőkép

Tanulás – folyamatos fejlődés és tudás

Szorgalom – kitartó, mindennapi munka

Mint fogalmazott: nem elég időnként foglalkozni a céljainkkal, minden nap tenni kell értük.

Az előadás egyik legerősebb része a szabadság jelentőségéről szólt. Az előadó felidézte a múlt rendszer korlátozásait: a határok lezárását, az utazás és kommunikáció nehézségeit. Példaként említette, hogy egykor emberek népdalokon keresztül adtak hírt egymásnak a határ két oldalán, Kisszelmenc és Nagyszelmenc között.

Ezzel szemben ma természetesnek vesszük az utazást, a kommunikációt és az önkifejezést – pedig ezek komoly értékek, amelyek lehetőséget adnak az egyéni kiteljesedésre.

Zolcer saját életéből is megosztott egy meghatározó történetet. Amikor fiatalon Németországba került, egyetlen döntés – egy kapucsengő megnyomása – indította el pályáját. Másnap már munkája volt, később pedig sikeres vállalkozást épített fel, és bejárta a világot.

Ezt a pillanatot „csengőként” írta le – egy lehetőségként, amely mindenki életében megjelenik legalább egyszer.

A kérdés csak az: felismerjük-e, és merünk-e élni vele.

Az előadás során szó esett olyan világhírű személyekről is, mint Neil Armstrong vagy az IKEA alapítója, Ingvar Kamprad. Közös bennük, hogy mertek nagyot álmodni, és kitartó munkával valósították meg elképzeléseiket.

Az előadó hangsúlyozta:

nincs különbség „köztünk és köztük” – mindenkinek ugyanannyi esélye van, a különbség a gondolkodásmódban és a hozzáállásban rejlik.

Az előadás végén Zolcer János arra biztatta a hallgatóságot, hogy merjenek álmodni és cselekedni. Mint mondta, az akadályok gyakran nem kívül, hanem bennünk vannak.

„Mindenkin múlik, hogy felkerül-e a fejére a korona”

– zárta gondolatait.

Az inspiráló esemény maradandó élményt nyújtott a résztvevők számára, és fontos üzenetet közvetített: a siker nem kiváltság, hanem döntés és kitartás kérdése.

Kárpátalja.ma