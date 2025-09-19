Ingyenesen látogatható lesz a munkácsi vár

Ingyenesen léphetnek be a látogatók Munkács várába szeptember 26-án. A vármúzeum kijevi idő szerint 14.00 és 17.00 óra között várja az érdeklődőket a turizmus világnapja alkalmából – tudósít Facebook-oldalán a Munkács Városi Tanács Kulturális és Ifjúságpolitikai Osztálya.

Az ötlettel az Állami Turizmusfejlesztési Ügynökség összukrajnai kezdeményezéséhez kapcsolódnak, melynek célja a kulturális örökség népszerűsítése és a polgárok érdeklődésének felkeltése a történelem iránt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Munkácsi Kulturális és Ifjúságpolitikai Osztály

Nyitókép: mukachevo.net