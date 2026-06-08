Nagycsaládos Gyereknap és civil börze Tiszacsomán

Június 6-án Nagycsaládos Gyereknapot és civil börzét szerveztek a tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínált a családok számára, miközben lehetőséget teremtett a kárpátaljai magyar civil szervezetek, oktatási intézmények és egyházi közösségek bemutatkozására is.

A résztvevőket Tarpa József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) elnöke köszöntötte. Beszédében a család szerepének fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy minden családtagnak megvan a maga helye, feladata és felelőssége a közösség életében. Rámutatott, hogy a család az a biztos alap, amely megtartja az embert a nehéz időkben is, ezért különösen fontos annak megerősítése és támogatása. A KMNE elnöke örömét fejezte ki, hogy a rendezvény ismét megvalósulhatott, és hogy ilyen sok család fogadta el a meghívást. Mint fogalmazott, a közösen eltöltött idő, a találkozások és az együtt megélt élmények erősítik a közösséget, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a családok egymást is jobban megismerjék.

A megnyitón Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke is köszöntötte a jelenlévőket. Megköszönte a meghívást, és elmondta, hogy a budapesti XII. kerületi Arany János Gimnázium közel ezerfős közössége összefogott annak érdekében, hogy adományokkal támogassa a kárpátaljai családokat. Az összegyűjtött felajánlásokat a rendezvényre is elhozták, emellett több fiatal is érkezett velük, akik játékos foglalkozásokkal és gyermekprogramokkal készültek a résztvevők számára. Köszöntőjében hangsúlyozta a magyar közösségek összetartozásának fontosságát, valamint azt, hogy a fiatalok közösségi szerepvállalása és a nemzetrészek közötti kapcsolatok erősítése kiemelt jelentőséggel bír.

A történelmi egyházak képviselői áldást kértek a rendezvényre és a jelenlévő családokra. Zán Fábián Sándor református püspök a 107. zsoltár szavaival fordult a résztvevőkhöz, hangsúlyozva a reménység, az isteni gondviselés és a békéért való imádság fontosságát. Beszédében külön kitért arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élők számára különösen nagy jelentősége van az összefogásnak, a hitnek és a közösségek megtartó erejének.

A rendezvényen jelen voltak egyházi és közéleti szereplők, valamint a kárpátaljai magyar civil élet képviselői is, akik egyaránt hangsúlyozták a családok támogatásának és a közösségi kapcsolatok erősítésének fontosságát.

A nap folyamán kulturális és szórakoztató programok sora várta az érdeklődőket. Fellépett a Vári énekkar és tánccsoport, valamint a Tulipán Tanoda növendékei. Nagy érdeklődés övezte a két fordulóban megrendezett Ki mit tud? tehetségkutatót is, amelyen számos gyermek és fiatal mutatta be tudását. A résztvevők énekes, táncos, verses és hangszeres produkciókkal készültek, a közönség pedig vastapssal jutalmazta a fellépőket. A bemutatók jól tükrözték a kárpátaljai fiatalok tehetségét, kreativitását és a magyar kulturális hagyományok iránti elkötelezettségét.

Az egész napos programkínálatban minden korosztály megtalálhatta a számára legérdekesebb elfoglaltságot. A gyermekeket többek között kézműves foglalkozások, lézerharc, dartsfoci, buborékfoci, ugrálóvár, körhinta, trambulin, lovaglás, szekerezés, íjászat, arcfestés és hajfonás várta. Emellett kutyaterápiás foglalkozások, ringató a legkisebbek számára, valamint drámapedagógiai játékok is színesítették a programot.

A civil börze keretében számos kárpátaljai magyar civil szervezet, alapítvány, oktatási és egyházi intézmény mutatkozott be. Az érdeklődők a sátraknál közvetlenül is tájékozódhattak az egyes szervezetek tevékenységéről, programjairól és lehetőségeiről. Emellett a résztvevő szervezetek és intézmények képviselői a színpadon is bemutatkoztak, ismertetve küldetésüket, közösségi szerepvállalásukat és a családok számára kínált programjaikat.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem közös standjánál Orbán Viktória és Bursza Krisztina fogadta az érdeklődőket. A látogatók tájékoztatást kaphattak az egyetem felvételi eljárásáról, képzési kínálatáról, valamint a Pro Cultura Subcarpathica aktuális kulturális és közösségi programjairól. Az érdeklődőket könyvekkel, kiadványokkal és ajándékcsomagokkal is várták.

A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a közösségi összefogás, az önkéntesség, a civil szervezetek munkája és a családok támogatása továbbra is meghatározó érték a kárpátaljai magyarság életében. A Nagycsaládos Gyereknap nemcsak szórakozási lehetőséget kínált a résztvevőknek, hanem találkozási pontot is teremtett a különböző közösségek számára, erősítve az összetartozás érzését és a jövőbe vetett bizalmat.

Kárpátalja.ma

Fotók: Saját felvétel.

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