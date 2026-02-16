Lezajlott a VII. Potápi Árpád János Lovas Kollégium

Február 13–14. között hetedik alkalommal rendezte meg a Szelíd Lovas Népfőiskola a Potápi Árpád János Lovas Kollégiumot Nagyszőlősön. A kezdetben kárpátaljai lovasokat megszólító szakmai találkozó mára országos, sőt nemzetközi jelentőségű eseménnyé nőtte ki magát.

Az első alkalommal még kizárólag helyi, kárpátaljai lovasok vettek részt a képzésen, idén azonban már Lemberg, Odessza, Zsitomir, Ternopil, Boriszlav, Drohobics, Dnyipro és számos más város lovasai, valamint lovardák vezetői is jelen voltak. Az előadók szakmai háttere szintén jelzi a rendezvény rangját: a lovas kollégium immár nemzetközi szinten is elismert szakembereket vonultat fel.

A képzés célja a lovas közösség erősítése és a lovas kultúra fejlesztése. Az évek során egy összetartó, egymást támogató közösség formálódott, amely minden alkalommal a lovas élet mindennapjait érintő, aktuális és fontos kérdéseket járja körül. A kollégium névadója Potápi Árpád János, aki sokat tett a szervezők munkájáért.

„A mai napig hálásak vagyunk a támogatásáért”

– nyilatkozta Margitics Ildikó, a rendezvény egyik szervezője.

Az idei lovas kollégium programja rendkívül sokszínű volt, a lovak egészségvédelme kiemelt szerepet kapott:

Kateryna Sliwinska, Ph.D., az I. I. Schmalhausen Zoológiai Intézet vezető kutatója, valamint Alla Vinarska, Ph.D., docens előadásukban a lovak főbb bélparazitáiról és kullancsok által terjesztett kórokozókról beszéltek, kitérve az elterjedésre, a diagnosztikai lehetőségekre és a védekezési módszerekre.

Zbigniew Wróblewski lengyel állatorvos a lóvásárlás előtti klasszikus vizsgálati módszereket ismertette, gyakorlati tanácsokat adva a felelős döntéshozatalhoz.

Maksimovich Igor Andriyovych, az állatorvos-tudományok doktora a lovak légzőszervi betegségeinek endoszkópos diagnosztikáját mutatta be.

Myroslava Holovach előadásában a lovak jólétére és tartási körülményeire vonatkozó új európai követelményeket ismertette.

A gyakorlati tapasztalatok és élménybeszámolók sem maradtak el.

Csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület elnöke, író és utazó Utazás Kazahsztánból Magyarországra lóháton című előadásában egy különleges vállalkozás kulisszatitkaiba engedett betekintést.

Bene Zsófia western stílusú lovasedző a korrekciós lovaglás módszereit és a rossz szokások gyakorlati javítását mutatta be.

A VII. Potápi Árpád János Lovas Kollégium ismét bebizonyította, hogy a szakmai fejlődés és a közösségépítés kéz a kézben jár. A résztvevők nemcsak új ismeretekkel, hanem megerősített kapcsolatokkal és közös célokkal térhettek haza.

A nagyszőlősi rendezvény mára a régió egyik meghatározó lovas szakmai fórumává vált, amely évről évre egyre szélesebb körben járul hozzá a lovas kultúra fejlődéséhez.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma