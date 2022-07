Negyedszer szervezett erdei iskolát a PAPILIO Egyesület

Idén is nagy sikert aratott a fiatalok körében a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület által szervezett erdei iskola Nagydobronyban. A július 11-e és 15-e között megrendezett programsorozat, az eddigi évektől eltérően, kizárólag egy helyszínen, a Nagydobronyi Líceumban zajlott, hiszen az épület rendelkezik óvóhellyel, így megfelelő védelmet nyújtott a résztvevő gyerekek számára légiriadó esetén.

Az öt napon át tartó táborba a helyi gyerekek mellett érkeztek Csapról és Tiszaágtelekről is. A színes programok során minden résztvevő megtalálhatta a szívéhez legközelebb álló foglalkozást.

Dr. Kovács Attila, a Nagydobronyi Líceum biológiatanára, a PAPILIO Egyesület munkatársa hírportálunknak elmondta, hogy idén az erdei iskolában nagy hangsúlyt fektettek az egészséges életmód és a sport jelentőségére, valamint a szelektív hulladékgyűjtés is előtérbe került.

A változatos programokon keresztül a természet és a környezetük iránt érdeklődő fiatalok új és érdekes információkat szerezhettek az őket körülvevő élővilágról. A foglalkozások között szerepelt többek között a zuzmótérképezés, a kéregmintavétel és -elemzés, a fűhálózás és rovarvadászat, béka és halboncolás, emlős koponyavizsgálat, továbbá növény- és termésfelismerés is. A fiatalok közelebbről is megismerkedhettek a méhészettel, valamint egy bemutató alkalmával az ősmagyarok fegyverzetét is közelebbről megszemlélhették.

Az erdei iskola egyik ominózus eseménye volt a líceum udvarában kialakított műanyagprés ünnepélyes felavatása. A műanyag palackok összepréselésére használatos eszköz a PAPILIO Egyesület jóvoltából és a Nagydobronyi Községi Tanács közreműködésével került kihelyezésre. Jelentőségét növeli, hogy ez az első műanyagprés Kárpátalján, amely egy közoktatási intézmény területén található. A gyerekek segítségével a prés mellé szelektív kukákat is kihelyeztek, majd a résztvevők megtanulták azok helyes használatát.

A hét záróeseménye egy interaktív feladatokkal tarkított vetélkedő volt, amely során azokat az ismereteket hasznosíthatták, amelyeket a hét folyamán sajátítottak el a különböző foglalkozások alatt. A verseny végén értékes nyeremények találtak gazdára.

A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Nagy Nikolett

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma