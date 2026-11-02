Nem csak sajt készül belőle – ezért szerették nagyanyáink a birsalmát

A birsalma az ősz egyik jellegzetes gyümölcse, amelyet sokoldalúan fel lehet használni a konyhában. Készülhet belőle lekvár, kompót vagy szörp, de a legismertebb birsből készült édesség talán a birsalmasajt. A gyümölcsnek azonban nemcsak a konyhában volt helye: nagyanyáink gyakran a szekrény tetejére tették, hogy kellemes, őszi illattal töltse meg a lakást.

Nagyanyáink receptje

A birsalmasajt elkészítéséhez a gyümölcsöt megmossák, megtisztítják, megfőzik, majd pürésítik. Ezután cukorral sűrű masszává főzik, formába öntik, és néhány napig szárítják, amíg tömör, rugalmas állagúvá nem válik. Sokan dióval, fahéjjal vagy szegfűszeggel ízesítik.

A birsalmasajt önmagában is finom, de sütemények mellé vagy sajttálak kiegészítőjeként is kínálható. Megfelelő szárítás és tárolás mellett hosszú ideig eláll.

Nemcsak édesség készül belőle

A birsalma egyik fontos tulajdonsága a magas pektintartalma, ezért kiválóan alkalmas lekvárok, dzsemek és zselék készítésére is. Készülhet belőle kompót, püré és szörp, de télire is gyakran elteszik. Egyes helyeken húsok mellé különleges köretként tálalják, sőt pálinkát is főznek belőle.

A gyümölcs rostot, C-vitamint és antioxidáns hatású növényi vegyületeket tartalmaz. Rosttartalma hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez, pektinje pedig az oldható élelmi rostok közé tartozik. A birsalmasajt fogyasztásával azonban érdemes mértékletesnek lenni, mivel jelentős mennyiségű cukrot tartalmaz.

Miért került a birsalma a szekrény tetejére?

Nyersen a birsalma kemény és fanyar, ezért leginkább hőkezelés után fogyasztják. Nagyanyáink azonban nemcsak a konyhában használták: az illatos gyümölcsöket gyakran a szekrény tetejére tették, hogy kellemes, őszi illattal töltsék meg a lakást.

Nyitókép forrása: egeszsegkalauz.hu

Kárpátalja.ma/unian.ua

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