Ideje kikapcsolódni – nyárzáró kamaszprogram a KMNE-ben
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete nyárzáró programot szervezett a kamaszok részére 2025. augusztus 23-án a nagycsaládos, dédai szektorban. Az alkalomra 25 fő gyűlt össze, és számos izgalmas feladat, ügyességi játék várta a fiatalokat. A program felelősei Pivnyeva Nikolett, a KMNE irodavezetője és párja, Nagy István voltak. Az egyik résztvevő, Dzsászem Fatima így vélekedett a napról:
Az alkalom célja a kamaszok kikapcsolódását szolgálta, ahol az említett ügyességi játékok mellett lehetőségük nyílt buborékfocizni is a KapTár jóvoltából. A bátrabbak a Dédai tóban is fürdőztek, így voltak, akiket nem gátolt meg a hűvösebb időjárás. A nap első szakasza ráhangolt az Istenre egy közös énekléssel és áhítattal, melyet az alkalom megálmodói vezettek. Vidd magaddal azt, ami szép volt, és amitől majd sok év múlva is megdobban a szíved – ez volt a központi üzenet.
Ezt követte a csoportok kialakítása, ahol vegyes korosztályú, 14-18. éves kamaszok versenyeztek egymás ellen buborékfociban, majd pedig ügyességi játékokkal. Az önkéntes anyukák lelkesen szurkoltak a versenyzőknek. A délután folyamán eredményhirdetésre is sor került, ahol mindhárom csoport kapott valami finomságot és jutalmat. A nap zárásaként Tóth Zsolt elnökségi tag és felesége, Judit biztosították az ínycsiklandozó saslikhúst vacsorára. Egész nap segítettek, tevékenykedtek a nagycsaládos anyukák és összekötők (Molnár Nikolett, Simon Erzsébet és Szűcs Mária), akik Nagybégányból, Bátyúból és Mezőkaszonyból érkeztek.
Hálásak vagyunk minden segítő kéznek, akik részt vettek az alkalom eredményességében. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg, köszönjük!
Pivnyeva Nikolett
az alkalom felelőse