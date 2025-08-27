Ideje kikapcsolódni – nyárzáró kamaszprogram a KMNE-ben

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete nyárzáró programot szervezett a kamaszok részére 2025. augusztus 23-án a nagycsaládos, dédai szektorban. Az alkalomra 25 fő gyűlt össze, és számos izgalmas feladat, ügyességi játék várta a fiatalokat. A program felelősei Pivnyeva Nikolett, a KMNE irodavezetője és párja, Nagy István voltak. Az egyik résztvevő, Dzsászem Fatima így vélekedett a napról:

Az egész nap remekül telt, érdekesebbnél érdekesebb programok voltak. Személyes kedvenceim közé tartozott az ügyességi verseny, ahol különböző csapatokkal állomásokat kellett végigjárnunk, és érdekes feladatokat kellett teljesítenünk. Az egyik megállón az volt a feladat, hogy mennyi mályvacukor fér be a szánkba egyszerre, míg a másiknál pedig, hogy hány csipeszt tudunk leszedni egy kezünkbe, és még számos kreatív feladat. A csapatok közötti versengés érezhető volt a levegőben, és ez még jobbá tette az egész játékot. A játékok után következett egy közös vacsora, ahol mindenki kedvencét fogyasztottuk – saslikot. Az egész nap családiasra sikerült, amit a szervezőknek köszönhetünk, Nikinek, Istvánnak és persze az önkéntes szülőknek. Nagyon szépen köszönjük nekik, hogy egy ilyen csodás napot sikerült megszervezni a számunkra.

Az alkalom célja a kamaszok kikapcsolódását szolgálta, ahol az említett ügyességi játékok mellett lehetőségük nyílt buborékfocizni is a KapTár jóvoltából. A bátrabbak a Dédai tóban is fürdőztek, így voltak, akiket nem gátolt meg a hűvösebb időjárás. A nap első szakasza ráhangolt az Istenre egy közös énekléssel és áhítattal, melyet az alkalom megálmodói vezettek. Vidd magaddal azt, ami szép volt, és amitől majd sok év múlva is megdobban a szíved – ez volt a központi üzenet.

Ezt követte a csoportok kialakítása, ahol vegyes korosztályú, 14-18. éves kamaszok versenyeztek egymás ellen buborékfociban, majd pedig ügyességi játékokkal. Az önkéntes anyukák lelkesen szurkoltak a versenyzőknek. A délután folyamán eredményhirdetésre is sor került, ahol mindhárom csoport kapott valami finomságot és jutalmat. A nap zárásaként Tóth Zsolt elnökségi tag és felesége, Judit biztosították az ínycsiklandozó saslikhúst vacsorára. Egész nap segítettek, tevékenykedtek a nagycsaládos anyukák és összekötők (Molnár Nikolett, Simon Erzsébet és Szűcs Mária), akik Nagybégányból, Bátyúból és Mezőkaszonyból érkeztek.

Hálásak vagyunk minden segítő kéznek, akik részt vettek az alkalom eredményességében. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulhatott meg, köszönjük!

Pivnyeva Nikolett

az alkalom felelőse