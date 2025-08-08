Nyeregbe! – Lovastáborban a nagycsaládosok

“Köszönöm, hogy részt vehettem a táborban! Ha lesz rá lehetőség, jövőre is szeretnék menni!”

“Köszönöm szépen a lehetőséget és a KMNE munkáját.”

“Szívesen lennék ott tovább, ha lehet, rossz hazajönni, mert nagyon jól éreztem ott magam. Köszönöm, hogy ott lehettem.”

Ilyen és ehhez hasonló visszajelzések alapján elmondható, hogy 2025-ben is sikeresen zajlott a KMNE lovastábor.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének programjai között talán ez a gyermekek körében a legjobban várt lehetőség. Évről évre megnyitja kapuit a Szelíd Lovas Népfőiskola a nagycsaládos gyermekek előtt. Idén is négy turnusban vettek részt egyesületünk gyermekei, összesen 80 fő, 32 településről. A tábor négy héten keresztül zajlott 2025. július 7-től augusztus 1-ig.

A résztvevők a tábor folyamán jurtában aludtak, megismerkedtek a lovak tartásához való szerszámokkal, a lovaglással, és sok időt tölthettek az állatok gondozásával is.

A gyakorlottabb résztvevők már a honfoglaláskori lovasíjászattal is foglalkoztak.

A hagyományőrzés központi szerepet tölt be a táborokban. Ezért is ismerkedhetnek meg az ősibb harci technikákkal, mint az íjazás, kardozás. Persze utóbbihoz fából vagy habszivacsból készült kardokat használtak a résztvevők.

A táborban önállóságra is próbálták nevelni a gyerekeket. Nagycsaládot kellett alapítaniuk, és a program során mindenkivel megismertették az életben előforduló nehézségeket, úgymint pénzkeresés, a család eltartása, a pénz beosztása, az adó fizetése. A tábor ideje alatt amelyik család a legtöbb pénzt gyűjtötte össze, az nyereményben részesült a végén.

A tábor vezetői fontosnak tartják, hogy a táborok folyamán a gyerekek minél inkább tegyék félre az okos eszközöket, és próbáljanak visszafordulni a természethez és egymáshoz. A lovak érzékenysége terápiásan hat a gyermekekre, hiszen a legkisebb feszültséget is megérzik az emberekben. Nem könnyű elnyerni egy ló bizalmát, és ez egy olyan különleges kapocs lehet gyermek és állat között, amely meghatározó a további életük során. Talán ebben rejlik a program varázsa, ami miatt a résztvevők évről évre alig várják, hogy elmehessenek Nagyszőlősre a szelíd lovak közé.

Köszönjük Margitics Eriknek és Margitics Ildikónak, akik szakértelmükkel és nagycsaládos szülőkként szülői szeretettel vigyáztak a gyermekekre!

Továbbá köszönet a Magyar Kormánynak a program megvalósulásáért!