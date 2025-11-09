60 méter magasan rekedtek egy odesszai vidámpark látogatói

Különös eseménynek lehettek tanúi egy vidámpark látogatói Odesszában november 9-én. Többen fennrekedtek ugyanis a Power Tower nevű szabadesés-tornyon – írja az OBOZ.UA.

A vidámpark üzemeltetője egyelőre nem nyilatkozott az ügyben, ezért a meghibásodás oka nem ismert. A közösségi médiában azonban többen állítják, hogy egy hirtelen áramszünet okozta az attrakció ijesztő leállását.

A gép egyébként 60 méteres magasságával Ukrajna legnagyobb szabadesés-tornya.

Az áramszünettel összefüggésbe hozott leállás kapcsán a hírportál emlékeztet rá, hogy az orosz támadások miatt november 9-én az ország legtöbb megyéjében áramkorlátozásokat vezettek be.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA