Önellátó nagycsalád projekt 2026-ban is

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) elsősorban programokat szervez tagcsaládjai számára. Fontos az egyesület számára a jó közösségi lét kialakítása, és hogy barátságok kötődhessenek. Ezek megtartó erővel bírnak és segítenek átvészelni a viharos időszakokat. Alkalomadtán lehetőség nyílik szociális programokra. Ilyen az Önellátó Nagycsalád elnevezésű projekt is. Ez a program idén már tizedik alkalommal kerül megszervezésre.

A KMNE Liechtensteini Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásának köszönhetően 2026-ban 400 család részesülhetett 74 településről. Azon családok részesültek ebben a lehetőségben, akik aktívabb részt vállalnak egyéb programjainkon is.

A családok az előnevelt tojó csirkék mellett, tápkoncentrátumot, vitamincsomagot és kukoricát is kaptak. Három napon is zajlott az osztás, 2026. április 29-30-án Beregardóban, ill. május 1-én Csepében.

Köszönjük a lehetőséget támogatóinknak, továbbá köszönjük Huszár Tibornak, hogy évről-évre biztosítja a helyszínt számunkra!