Fagyosan indult a nap a Pop Iván-hegycsúcson

Csütörtök reggel derült, fagyos idő fogadta a látogatókat a Pop Iván-hegycsúcson.

A hegycsúcson a levegő hőmérséklete -5 °C-ra süllyedt, miközben a magashegyi táj már teljesen télies képet mutat.

A havas hegyvidékről készült felvételt Vaszil Ficak osztotta meg a nyilvánossággal. A meteorológiai megfigyelések szerint reggel 9 órakor tiszta, napos, de havas idő uralkodott a csúcson, a nyugati irányból fújó szél sebessége elérte a 6 m/s-ot.

A hegyimentők tájékoztatása szerint a Kárpátokban továbbra is télies időjárásra lehet számítani, a hegyvidéki területeken több helyen megmaradt a hó, és a nappali hőmérséklet is fagypont körül alakul.

Kárpátalja.ma