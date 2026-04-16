101. születésnapját ünnepelte egy férfi az Ungvári járásban

Százegyedik születésnapját ünnepelte Steliha Joszif ószemerei lakos.

A férfit a közösségben erős hite, lelki ereje és élettapasztalata miatt nagy tisztelet övezi. Életútját a kitartás, a méltóság és a szellemi értékekhez való ragaszkodás jellemzi.

A helyiek kiemelik, hogy a vele való beszélgetések különösen értékesek, hiszen személyében egy olyan emberrel találkozhatnak, aki saját tapasztalatain keresztül őrzi a múlt eseményeit.

