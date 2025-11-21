Rekordáron kelt el egy Superman-képregény

Rekordáron, 9,12 millió dollárért kelt el a Heritage Auctions csütörtöki árverésén a Superman-képregény egy jó állapotú első, 1939-es példánya – írja a hirado.hu.

Ennek a képregénynek ez volt az árverésen valaha eladott legdrágább példánya amerikai médiajelentések szerint. Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly Kaliforniában, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték. Bár tudtak róla, hogy édesanyjuk és nagybátyjuk gyűjtötte a képregényeket, de a gyűjteményt soha nem látták.

A kérdéses színes, 64 oldalas Superman-szám állítólag a padláson pihent egy dobozban több más képregény társaságában.

Superman 1938-ban debütált az Action Comics-képregénysorozat első számában. Mivel nagy sikert aratott, 1939-ben elindították a saját képregénysorozatát. Ennek első példányai közül került ki az a füzet, amelyet csütörtökön elárvereztek.

A Superman No.1-ból eredetileg félmillió példányt nyomtak, aztán 250 ezer, majd 150 ezer további példányt. Az ép példányok azonban elég ritkák, részben azért, mert a képregényben arra szólították fel a gyerekeket, hogy vágják le a borítót, és csináljanak belőle posztert.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Heritage Auctions