Ritka, védett gombafaj a Szinevéri Nemzeti Parkban

Újra megjelent a szemcsés aranygomba (Pholiota aurivella) a Szinevéri Nemzeti Parkban, amely Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel, vagyis védett fajnak számít.

A park szakemberei először 2020-ban észlelték ezt a ritka gombát, most pedig ismét megtalálták a területen. A faj korábban a Polisszja régióban, az erdős sztyeppéken és a Krím hegységében volt ismert, így a Kárpátokban való előfordulása különösen értékes.

Bár az arany szemcsés aranygombaehető, szigorúan tilos gyűjteni, mivel természetvédelmi oltalom alatt áll. A park biológusai folyamatosan figyelemmel kísérik a faj egyedszámát, amely az elmúlt években jelentős változást mutatott.

A szakértők szerint a populáció ingadozását ökológiai tényezők és emberi beavatkozás egyaránt befolyásolják.

Kárpátalja.ma