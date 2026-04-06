A Szent Márton Kórház április 6-i beszámolója

Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház április 6-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 31 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 15 kislány és 16 fiú.

Az anyukák közül:

4-en Munkácsról érkeztek,

13-an a Munkácsi járásból,

14-en pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

