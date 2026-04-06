A Szent Márton Kórház április 6-i beszámolója
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház április 6-án. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 31 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 15 kislány és 16 fiú.
Az anyukák közül:
- 4-en Munkácsról érkeztek,
- 13-an a Munkácsi járásból,
- 14-en pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.
Nyitókép: Fedeles Vaszil