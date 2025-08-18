Szent Márton Kórház: egy hét alatt 41 gyermek született
A Szent Márton Kórház szülészeti osztályán egy hét alatt összesen 41 újszülött látott napvilágot: 21 kislány és 20 kisfiú.
Az anyukák közül:
- 8-an Munkácsról érkeztek,
- 10-en a Munkácsi járásból,
- 23-an pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.