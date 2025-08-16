A szinevéri medvék is csak fürdőzve viselik el a hőséget

Videófelvételt osztott meg a Szinevéri Nemzeti Park a medverehabilitációs központjának barnabundás lakóiról.

Ezzel a kutyameleggel a medvéknek is meggyűlik a baja,

így ők is szívesen hűsölnek a vízben. És úgy viselkednek, mint bármelyik turista a strandon: van, amelyik vizet fröcsköl, a másik kinyújtózva napozik, de van, amelyik a földet vagy a környéket kémleli.

A medvék kedvelt nassolnivalója a görögdinnye, aminek kifejezetten örülnek, ha a gondozóik azzal kedveskednek.

Valóban nem bőrnek és bundának való meleg tombol jelenleg Kárpátalján:

a szakemberek pénteken tűzveszély miatt 5-ös és 4-es fokozatú riasztást léptettek életbe a hétvégére.

Kárpátalja.ma

Fotók: képernyőképek