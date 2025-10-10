Téli álmukra készülődnek a szinevéri medvék

Október eleje hideg és esős volt, a hőmérséklet 0 és 3 fok között mozgott, ráadásul a hónap első napjaiban még hó is esett a hegyekben. A hideghullám miatt növelni kellett a szinevéri medverezervátum lakóinak takarmányadagját – olvasható a Szinevéri Nemzeti Park Facebook-oldalán.

A medvék jelenleg 25%-kal több táplálékot fogyasztanak, mint korábban, mert a felmelegedéshez és a zsírtartalékok felhalmozásához sok energiára van szükségük.

A medvék ősszel, a téli álomra készülődve növelik zsírrétegüket, ami később a 7 centimétert is elérheti. Ebben az időszakban az állatok tömege akár 15-20%-kal is gyarapodhat.

Ha a barnamedve nem képes felhalmozni a szükséges zsírmennyiséget, akkor nem áll készen a téli alvásra. Így a pihenés vagy rövidebb ideig tart, vagy el sem kezdi azt.

A nemzeti park bejegyzésében kiemelik, hogy a barnamedve nemzetközi, országos és regionális védelem alatt is áll. Megóvásuk nem csak a természetvédelmi területek kötelessége, hanem mindannyiunké.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Szinevéri Nemzeti Park

Kapcsolódó: