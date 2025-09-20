Orvosi vizsgálaton estek át a Szinevéri Rehabilitációs Központ medvéi

A Szinevéri Nemzeti Természetvédelmi Parkban befejeződtek a Barnamedve Rehabilitációs Központ lakóinak tervezett orvosi vizsgálatai – tudatta a nemzeti park a Facebook-oldalán.

Néhány napja kijevi állatorvosok egy csoportja érkezett Kárpátaljára Inna Vaszilkovszkaja főorvos vezetésével. A szakemberek átfogó vizsgálatokat végeztek az állatokon: általános vizsgálatot, vérvételt, röntgenvizsgálatokat, valamint fogászati vizsgálatokat és beavatkozásokat. Az állatok és a személyzet biztonsága érdekében a medvéket altatásban vizsgálták meg.

A kétéves Sztuzsica medvét ivartalanították, és eltávolították a hibás fogát.

Szonja medve karmait levágták, és ellenőrizték a fogait.

A 36 éves Bori és a 23 éves Kuzma általános kivizsgáláson estek át.

A vizsgálatokra azért volt szükség, mivel a központban jelenleg 29 olyan állatot tartanak, amelyek korábban kegyetlen bánásmódban részesültek, vagy nem megfelelő körülmények között tartottak. A modern felszereléseknek és az állatorvosok tapasztalatainak köszönhetően a vizsgálatok komplikációk nélkül zajlottak le.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: a Szinevéri Nemzeti Park Facebook-oldala