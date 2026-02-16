Milyen a tél a Kárpátok vadjai számára?

Nekünk, embereknek nem könnyű a tél, de akkor mit szóljanak a vadállatok, akik a mínuszok alatt is odakint élnek? Kárpátalja több természetvédelmi területe osztott meg felvételeket arról, hogy négylábú vadlakói hogyan boldogulnak a hidegben.

A vaddisznót télen sem kell félteni

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum nemrég osztott meg felvételt egy termetes vaddisznóról, amit a kihelyezett fotócsapdák kaptak lencsevégre. Mint írták, a vaddisznó az egyik legelterjedtebb és rendkívül fontos szereplője a Kárpátok ökoszisztémájának. Erős, kitartó állat, ami a zord körülmények között is túlél. Ebben nagy segítség számára az átlag feletti szaglása. Érdekesség, hogy egy kifejlett hím akár 150-200 kg-os is lehet, így érdemes nem találkozni vele az erdőben. A hímek gyakran élnek egyedül, míg a nőstények a kicsinyeiket egyedül nevelik. A vaddisznó fontos szerepet játszik a természetben: mivel az orrával kutat élelem után, így felforgatja a talajt, ezzel pedig segíti a magok terjedését.

Vadcicák a hóban és az avarban

Bármennyire is aranyosnak tűnik a bolyhos füleivel, egyáltalán nem ajánlatos megközelíteni a hiúzt. Nem csupán szép, de ügyes is, hiszen páratlan vadász hírében áll a Kárpátokban. A tőle súlyban jóval nagyobb zsákmányt, például a szarvast is elejti. Sajnos a természetes élőhelye egyre inkább szűkül, emiatt veszélyeztetett fajnak számít. Az Uzsoki Nemzeti Park nemrégiben videófelvételt osztott meg arról, ahogy a hóesésben egy hiúz fürkész, valószínűleg vadászat közben.

Mint írták,

második éve kutatják a hiúzokat, az első évben mindössze két példányt sikerült azonosítani. Harminc helyszínen hatvan fotócsapdával próbálják minél többször megörökíteni őket. A kutatásban a nemzeti parkon kívül a WWF és szlovák szakértők is részt vesznek. A felvételek segítségével próbálják feltérképezni a hiúzok valós számát, így alakítva ki adatbázisukat a Kárpátokban. A felvétel IDE KATTINTVA látható.

Szintén ritkán lehet találkozni a Kárpátokban honos vadmacskákkal is, akik az erdők láthatatlan őrei. Nemrég a Kárpáti Bioszféra Rezervátum kamerái vették videóra az egyik példányt. Kiemelték, hogy a vadmacskák kerülik az embert, rejtőzködve élnek, és főleg alkonyatkor és éjjel aktívak. Szintén kiválóan adaptálódnak a nehéz körülményekhez is, éles látásuk és hallásuk segíti őket a túlélésben. Fő táplálékuk a rágcsálók, így a természet egyensúlyának megtartásában nagy szerepük van. Kedvelt terepük a kevéssé háborgatott erdő. Minden egyes vadmacska saját területtel rendelkezik, amit gondosan őriznek is. Ukrajnában védett állatok.

A felvételt IDE KATTINTVA nézhetik meg.

Vadmacska a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban. Képernyőkép

Miért hasznosak a fotócsapdák?

A természetben kihelyezett fotócsapdákkal háborítatlanul tudják megfigyelni a vadakat. Így kevésbé avatkoznak bele az életükbe, a szakemberek pedig saját környezetükben tudják őket megvizsgálni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: képernyőkép az Uzsoki Nemzeti Természetvédelmi Park felvételéből