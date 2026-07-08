Tovább folytatódik a KMNE Adj energiát! kampánya

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által meghirdetett Adj energiát! elnevezésű kampány keretében a Rákóczi Szövetség újabb felajánlásának köszönhetően 2026 júliusában 3 generátort és további 20 invertert és akkumulátort sikerült beszerezni. Ezzel újabb 23 nagycsalád otthonában válhat biztonságosabbá a mindennapi energiaellátás.

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2024-ben indította útjára az Adj energiát! kampányt azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a hosszú áramszünetekkel küzdő kárpátaljai magyar nagycsaládoknak. A kezdeményezésnek köszönhetően fél év alatt 51 településen 80 család részesülhetett különböző energiaellátást segítő eszközökben – EcoFlow power bankokban, inverterekben, akkumulátorokban és generátorokban.

A kampány 2024 végén lezárult, ám 2026 újabb energetikai kihívásokat hozott. Az ismétlődő áramszünetek ismét megnehezítették a családok mindennapjait, ezért egyesületünk újraindította a programot. Az igény ezúttal is óriási volt: közel 300 család jelentkezett támogatásra.

Az első jelentős segítség a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával érkezett, amelynek köszönhetően 30 család számára vásárolhattunk invertert és akkumulátort. Ezt követte a Szent Márton Katolikus Karitász felajánlása: 7 generátor, 20 EcoFlow power bank és 10 akkumulátoros lámpa jutott el a rászoruló családokhoz. A kampányhoz számos magánadományozó is csatlakozott, felajánlásaiknak köszönhetően közel 30 támogató összefogásából további 8 család részesülhetett inverterben és akkumulátorban.

Jelentős segítséget nyújtott a Rákóczi Szövetség is. Először 2 generátort ajánlott fel, majd elindította az egy Rákóczi címlet (500 Ft) adománygyűjtő akcióját. A kezdeményezés eredményeként 2026. márciusára 2840 Rákóczi címlet érkezett egyesületünkhöz, amelyből 10 generátort tudtunk beszerezni. Ezzel párhuzamosan a KRE Diakóniai Osztálya is további 10 generátort ajánlott fel egyesületünk számára.

Az összefogásnak köszönhetően a 2026-os kampány során 90 újabb család részesülhetett nagy értékű energiaellátást segítő eszközökben, míg további 30 család kisebb erőforrásokhoz jutott. Ennek eredményeként az Adj energiát! kampány indulása óta már 170 család kapott nagy értékű támogatást, a 2026-os segítségnyújtás pedig 40 kárpátaljai települést érintett.

A kampány azonban még most sem ért véget. Jelenleg is több mint 120 család vár segítségre, ezért továbbra is hálás szívvel fogadunk minden felajánlást. Az elmúlt hónapok ismét bebizonyították, hogy összefogással valódi segítséget tudunk nyújtani azoknak a családoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Köszönjük minden támogatónknak, partnerünknek és adományozónknak, hogy részesei voltak ennek az összefogásnak, és hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több kárpátaljai magyar nagycsalád mindennapjai váljanak élhetőbbé és biztonságosabbá!

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