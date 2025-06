Újabb hat pálmafát telepítettek Ungvárra

Hat új pálmát telepítettek az ungvári Babjak utcába, közvetlenül a tavaly elültetett fákkal szemben. Így mostantól mindkét oldalon egzotikus növények díszítik az utcát.

A pálmák telepítését az az ingatlanfejlesztő vállalat végezte, amely ezen a területen lakóházakat épít.

A most elültetett faj a Trachycarpus fortunei, ismertebb nevén kínai legyezőpálma. Ez a növényfaj akár 12 méter magasra is megnő, és a kifejlett példányok akár -20°C-os hideget is képesek elviselni.

