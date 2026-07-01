Újabb melegrekordok dőltek meg Kárpátalján

Rendkívüli hőhullám sújtotta megyénket június végén: június 27-e és 30-a között négy egymást követő napon is új napi melegrekordot mértek a meteorológusok.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ adatai szerint a legmagasabb hőmérsékletet június 30-án regisztrálták, amikor a hőmérő higanyszála 37,9 Celsius-fokig emelkedett. Ez új abszolút rekord az adott napra vonatkozóan.

A megelőző napokon is történelmi csúcsok születtek:

június 29.: +36,4 °C

június 28.: +34,6 °C

június 27.: +33,4 °C

A meteorológusok szerint a 2026-os június utolsó napjai az adott dátumokra vonatkozóan a mérési adatok kezdete óta a legmelegebbek voltak Kárpátalján.

Összehasonlításképpen: korábban ugyanezeken a napokon mindössze 4,6–8,4 Celsius-fokos minimumhőmérsékleteket is mértek, ami jól mutatja az idei hőhullám rendkívüli intenzitását.

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