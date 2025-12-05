Kigyúltak a karácsonyi fények az ungvári Petőfi téren

Szent Miklós napjának előestéjén kigyúltak a fények az ungvári Petőfi teret díszítő karácsonyfán. A hírről az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán számoltak be.

Mint írják, a háború adta nehézségek ellenére is igyekeznek megőrizni ezt a hagyományt, mert a gyerekeket örömmel tölti el, a felnőttek lelkébe pedig régóta áhított fényt csempész.

„Az ilyen pillanatokban érezzük igazán, miért is harcolnak védőink: a gyermeki mosolyokért, az élethez és az ünnepléshez való jogunkért, Ukrajna jövőjéért”

– áll a közleményben.

A közelgő karácsony és újév alkalmából Bohdan Andrijiv polgármester békét és győzelmet kívánva köszöntötte az ungváriakat és a város vendégeit. Köszönetet mondott az ukrán katonáknak, akiknek önfeláldozása révén idehaza nyugodt, biztonságos égbolt alatt telhet az ünnep.

„Karácsonyfánk fénye hozzon melegséget minden otthonba, hitet, segítő szándékot és a nap közeledtének érzését, amikor országunk győzelmet ünnepelhet”

– olvasható a bejegyzésben.

