Fellobbant a hanukai gyertyaláng Ungváron

A zsidó hanuka ünnep alkalmából december 14-én meggyújtották az ungvári filharmónia melletti nagy hanukia gyertyáit. Az eseményen a zsidó közösség tagjai, a városi tanács képviselői és Ungvár közönsége is részt vett.

A hanukát, azaz a fények ünnepét idén december 15. és 22. között ünneplik. Wilhelm Menachem Mendel, Ungvár és Kárpátalja főrabbija elmondta, hogy az ünnepet immár tízedik alkalommal méltatják ilyen keretek között a megyeközpontban.

A főrabbi és Bohdan Andrijiv polgármester mellett az eseményen Bacskai József ungvári magyar főkonzul is felszólalt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Szuszpilne