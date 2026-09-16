Világrekordot állított fel egy 11 éves ungvári kislány

Világrekordot állított fel a 11 éves ungvári Kira Kaszinec, aki emlékezetből mondott el egy ukrán nyelvtörőt. A szöveg 1328 szóból és 2780 szótagból állt, előadása pedig 7 perc 35 másodpercig tartott. A rekordot a szláv nyelvek közül a leghosszabb nyelvtörőként jegyezték fel.

Az Ungvári Tarasz Sevcsenko Líceum tanulója a „Ukrajna tehetséges” című televíziós műsor színpadán, súgás nélkül mondta el a nyelvtörőt. A fellépést követően átadták neki az Ukrán Rekordok Nemzeti Nyilvántartásának igazolását a világrekord felállításáról.

Kira három évvel ezelőtt, nyolcéves korában már ukrán rekordot állított fel: akkor 1035 szavas nyelvtörőt mondott el emlékezetből 6 perc 23,95 másodperc alatt. Akkori rekordját az Ukrán Fegyveres Erőknek ajánlotta, és adománygyűjtést is kezdeményezett egy DJI Mavic 3 FMC drón megvásárlására. A szükséges összeget néhány nap alatt sikerült összegyűjteni.

Az idei rekordját Kira szintén jótékony céllal kötötte össze. A célja, hogy adományokat gyűjtsön a Superhumans Center számára, amely a háború következtében sérült katonákat és civileket segíti.

Az új rekordra több hónapon át készült. Magát a nyelvtörőt viszonylag gyorsan megtanulta, a felkészülés során azonban nagy hangsúlyt fektetett az artikuláció, a szavak pontos kiejtése és a megfelelő előadási sebesség gyakorlására.

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