Visszatért a tél: hó borítja Harkivot  

Rendkívüli időjárási jelenséget tapasztaltak április 24-én Harkivban, ahol a tavasz közepén ismét téliesre fordult az idő.

A városban havazni kezdett. A lehullott hó rövid idő alatt beborította az utcákat, épületek tetejét, fákat, járdákat és zöldterületeket.

A szokatlan időjárásról számos felvétel jelent meg a közösségi médiában.

A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, hogy a havazás okozott-e fennakadásokat a közlekedésben vagy a város működésében.

