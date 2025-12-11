Meghitt zenés meglepetésműsorral várja nézőit szenteste a Duna

Az év végén elérkezik az a várva várt pillanat, amikor a nyüzsgés lassan elcsendesedik, és a templomok aranyba hajló fényei mesélni kezdenek. A közmédia idei ünnepi meglepetésével szenteste ezt a bensőséges hangulatot adja át egy különleges zenés műsorral, amely december 24-én 20:50-kor a Dunán várja a nézőket.

A Karácsony – Az ünnep dalai című zenés karácsonyi összeállítás Magyarország legszebb templomtereibe kalauzolja a nézőket. Miközben a falak évszázados történeteket őriznek és a gyertyák lángja a szeretetet képviselve melegíti fel a teret, felcsendülnek azok az ünnepi dallamok, amelyeket gyerekkorunk óta hordozunk magunkban. A jól ismert karácsonyi énekek mellett ritka, ünnepi különlegességek is megszólalnak a dalválogatásban, amelyek sokaknak tartogathatnak meglepetést.

A zenés pillanatok a szórakoztatással egy időben megidézik a karácsony keresztényi jelentőségét: egyszerre hordozzák a családi összetartozás fontosságát és a hit mély spirituális üzenetét. A műsorban a kiváló magyar zenészek mellett a mikrofon mögött egy olyan hang szólal meg, amelyet az ország évtizedek óta ismer és kedvel – és amelyet így, ilyen közelségben talán még soha nem hallhatott.

Karácsony – Az ünnep dalai – december 24-én 20:50-kor a Dunán.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: MTVA)