Az ukrán Ziferblat zenekart az „Év stílusikonja” díjra jelölték

Az ukrán Ziferblat együttest jelölték az Eurovision Awards 2025 „Style Icon” (Stílusikon) díjára – közölte az EBU. A kategóriában az Eurovízió legdivatosabb fellépői versenyeznek.

A Ziferblatnak olyan versenytársakkal kell megmérkőznie, mint az albán Shkodra Elektronike, a finn Erika Vikman és az olasz Lucio Corsi. A szavazás már megkezdődött, és november 16-ig tart. A rajongók az Eurovision hivatalos mobilalkalmazásában adhatják le voksukat kedvenceikre.

A Ziferblat látványos színpadi megjelenésével hívta fel magára a figyelmet az idei Eurovízión: fellépőruháikat a világhírű ukrán divattervező, Ivan Frolov alkotta meg. A zenekar frontembere, Danyil Lescsinszkij élénk rózsaszín, testvére, Valentyn kék, míg a dobos Fedir Hodakov türkiz színű öltözéket viselt – a trió megjelenése a közönség és a divatszakma körében is nagy visszhangot keltett.

Az Eurovision Awards 2025 gálán a „Style Icon” mellett további tíz kategóriában osztanak díjakat, köztük a legjobb koreográfia, legjobb vokál, legjobb videoklip és más művészeti elismerések szerepelnek.

Érdekességként: nemrég bejelentették a 2026-os Eurovízió első résztvevőjét is – Ciprust egy énekesnő képviseli majd.

Az UNIAN nyomán.

Kárpátalja.ma